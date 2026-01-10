El papa León XIV anuncia que en junio visitará Canarias

“Esta es una lectura personal -dijo ayer el cardenal José Cobo-, pero el papa Francisco ya tenía la intención de visitar Canarias. (…) El fenómeno migratorio es un tema que el papa León también ha acogido ya en el inicio de su pontificado. Yo creo que es un momento muy importante para dar a conocer la voz de la migración en España y las grandes puertas de entrada y la situación que a veces se invisibiliza”. Así lo explicó tras su visita al Vaticano, adonde acudió para preparar el “borrador” de esta visita, aún sin agenda cerrada, pero con la previsión de que se produzca en el mes de junio.
A esta cita fue acompañado por el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello; el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella y el de Canarias, José Mazuelos.
El pontífice estadounidense, también con nacionalidad peruana por sus años como obispo y misionero, ya había manifestado su intención de viajar a España, un país que recorrió en varias ocasiones antes de su elección en el cónclave de mayo de 2025. El cardenal, preguntado por si la visita del papa será en 2026, respondió: “¿Habrá viaje? Sí, al menos es el interés que tiene el papa. Madrid, Barcelona y Canarias son las primeras sedes que se han planteado”. “Esto ha partido directamente del papa. El papa ha ido hablando con cada obispo (…) Ha sido iniciativa personal suya”, dijo el cardenal Cobo. La agenda todavía está en el aire y, aún no hay destinos fijados, a la espera de la confirmación oficial del Vaticano.
Nueve visitas a España y 15 años sin venir
La visita de León XIV a España este año 2026, ya perfilada por la Conferencia Episcopal y el Vaticano, se convertirá en el noveno viaje que realiza un Papa a este país, tras los cinco realizados por Juan Pablo II y los tres de Benedicto XVI durante sus pontificados. España lleva 15 años sin recibir la visita de un pontífice. El último viaje de un papa a España fue el que realizó Benedicto XVI en agosto de 2011 para presidir la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) de Madrid.
Tras el anuncio, se han sucedido en las Islas las reacciones celebrando la visita papal y adelantando incluso ya posibles destinos. La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, aseguró que será un “honor” recibir al pontífice y sostuvo que su llegada proyecta a Tenerife como “una tierra de acogida, abierta y comprometida con la convivencia, el respeto y el encuentro entre las personas”.
También el presidente de La Palma, Sergio Rodríguez, hizo un llamamiento público para que la Isla Bonita sea incluida en el itinerario oficial de la visita.
Asimismo, el titular del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, afirmó que la Isla será “la puerta de entrada y la primera escala” de la visita del papa León XIV a Canarias.