El papa León XIV visitará Canarias en 2026

El papa León XIV visitará en Canarias en 2026, según ha adelantado la Cadena Cope en Tenerife. Sería en junio.
“Es una gran noticia que a todos los canarios nos alegra”, señaló Eloy Santiago, obispo de la diócesis Nivariense: “Una visita de un papa requiere un gran trabajo previo en coordinación con el gobierno de España y de Canarias. Será una alegría para todos”.
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha agradecido “la sensibilidad” del papa León XIV “al asumir el compromiso” que en su día expresó su antecesor, Francisco, de visitar las islas para conocer “la realidad de la emergencia migratoria y la respuesta humanitaria del pueblo canario”.
Canarias, Barcelona y Madrid son los puntos “fundamentales” en el viaje que el papa León XIV pretende llevar a cabo a España este año, según ha avanzado este viernes el cardenal José Cobo desde Roma, subrayando que todavía no hay una fecha concreta.
Esta mañana el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado que la Santa Sede “anunciará oficialmente” la visita del Papa León XIV a España. “Hay conversaciones avanzadas”, ha afirmado.
Así lo ha expresado este viernes el ministro Félix Bolaños en una entrevista concedida en el programa ‘Hoy por Hoy’ de la Cadena SER, al ser preguntado sobre si el Pontífice viajará finalmente a España.
En este sentido, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha detallado que “precisamente en estos días” el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello; el obispo y cardenal de Madrid, José Cobo; y el obispo y cardenal de Barcelona, Juan José Omella; “están en el Vaticano”.