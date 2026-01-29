El drama de Peluche en Valle Colino: el perro “perfecto” que se ha quedado solo tras la adopción de su compañero

El Albergue Comarcal Valle Colino, en Tenerife, ha lanzado un nuevo llamamiento este jueves para encontrar una familia a Peluche, un perro joven de gran tamaño que espera una adopción responsable tras haber sido entregado por su antiguo dueño por imposibilidad de hacerse cargo de él.
Peluche tiene un año y medio, pesa 27,8 kilos y es un perro alegre, juguetón y muy sociable, según explican desde el centro. Llegó al albergue junto a otro perro que ya ha sido adoptado, y desde entonces permanece a la espera de una nueva oportunidad.
Un perro bueno, sociable y cariñoso en Valle Colino
Desde Valle Colino destacan que Peluche se comporta muy bien con las personas. Al principio puede mostrarse algo tímido, pero “entra en confianza bastante rápido” y disfruta del contacto, los mimos y la atención.
Cuando se suelta, explican, se muestra especialmente feliz y activo.
Con otros perros, la convivencia es positiva: se lleva muy bien, es sociable y se nota que le gusta estar acompañado.
De hecho, desde el albergue consideran que lo ideal sería que en su nuevo hogar hubiera otro perro, ya que siempre ha vivido acompañado y se apoya mucho en ellos.
No apto para personas sedentarias
Peluche no es apto para personas sedentarias ni muy mayores, ya que es un perro joven, con mucha energía, que necesita actividad diaria. Paseos, juego y una rutina estable son claves para su bienestar.
“Es un perro que necesita una familia activa, presente y con ganas de compartir tiempo con él”, señalan desde el centro.
También es apto para familias con niños y para hogares con otros perros, aunque no se conoce su comportamiento con gatos.
Se entrega castrado y con todo al día
El albergue informa de que Peluche se entrega castrado, con chip y con las vacunas al día. La adopción se realiza de forma presencial y no se aceptan reservas, con el objetivo de garantizar un compromiso real por parte de la familia adoptante.
Desde Valle Colino piden también colaboración a quienes no puedan adoptar: compartir la publicación puede marcar la diferencia para que Peluche encuentre su hogar definitivo.
Cómo adoptar
El Albergue Comarcal Valle Colino atiende:
- De lunes a sábado, de 11:00 a 18:00 horas
- Domingos y festivos, de 10:00 a 13:00 horas