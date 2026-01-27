Detectan chorizo con veneno y clavos muy cerca de Valle Colino: “Ya es la segunda vez que ocurre”

El albergue comarcal Valle Colino, en Tenerife, ha lanzado un aviso urgente este martes a través de Instagram tras detectar la colocación intencionada de veneno en los alrededores del camino que sube al centro, una situación que califican como “muy grave” y que pone en riesgo la vida de los animales.
En su publicación, el albergue pide “máxima atención y mucha difusión” y alerta de que se están dejando alimentos manipulados con clavos y pastillas de veneno en el suelo para que los perros los ingieran.
“Es muy urgente extremar las precauciones en el camino y en las inmediaciones del camino que sube al albergue, concretamente por la zona de las naves, porque están poniendo veneno de forma intencionada”, advierten desde Valle Colino.
Valle Colino explica el método que están utilizando
Según explican en la publicación, el método utilizado es especialmente peligroso. “Están dejando lonchas de chorizo con clavos en su interior y pastillas de veneno, tiradas en el suelo para que los perros las ingieran”, añaden desde las instalaciones ubicadas en Finca España, dentro del término municipal de San Cristóbal de La Laguna.
Desde el albergue señalan que no es un hecho aislado, sino que se trata de la segunda vez que ocurre, y que ya ha habido consecuencias. “Hoy mismo nos han hecho llegar fotos. Un perrito ha vomitado no solo pastillas de veneno, sino también trozos de chorizo rellenos de clavos. Si no se hubiesen dado cuenta a tiempo, el desenlace habría sido fatal”, explican.
“No es una broma ni una gamberrada”
Valle Colino insiste en la gravedad de lo ocurrido y subraya que no se trata de un acto accidental: “Esto no es una broma ni una gamberrada, es algo muy serio y deliberado”, señalan en el mensaje difundido en redes sociales.
Por este motivo, hacen un llamamiento urgente a las personas que pasean por la zona, especialmente a quienes lo hacen con perros, para que extremen las precauciones y eviten cualquier contacto con restos sospechosos.
Recomendaciones a los vecinos
Desde el albergue piden de forma expresa: “Lleven a los perros bien controlados, eviten que coman nada del suelo y estén atentos a cualquier resto sospechoso”.
También solicitan la colaboración ciudadana en caso de detectar algo extraño: “Si ven algo raro, no lo toquen y avisen de inmediato a la policía”.
El mensaje concluye con una llamada directa a la responsabilidad colectiva: “Entre todos podemos evitar una desgracia. Difundan, por favor”.