Sento Segarra, farmacéutico, alto y claro sobre la peor bebida para el hígado: “Cada vez que lo tomas entra en modo emergencia”

Un vídeo publicado en TikTok bajo el título “La peor bebida para el hígado” se ha difundido en las últimas horas con un mensaje directo sobre el consumo de alcohol.
Su autor, Sento Segarra, que se presenta como farmacéutico de profesión y divulgador sobre salud, sostiene que la bebida más dañina para el hígado no son los refrescos azucarados, ni la cerveza, ni el vino, sino los licores fuertes.
En la grabación, Segarra afirma que cada vez que se consumen este tipo de bebidas “el hígado entra en modo de emergencia” porque debe descomponer “un subproducto altamente tóxico llamado acetaldehído”.
A partir de esa premisa, lanza una advertencia clara: “El acetaldehído mata las células del hígado, causa inflamación y bloquea su capacidad de regenerarse”.
“Dos dosis al día son suficientes”
El creador del contenido concreta aún más su mensaje al señalar una cantidad diaria. Según explica en el vídeo, “dos dosis al día son suficientes para enriquecer tu hígado día tras día sin que te des cuenta”, una expresión con la que describe un proceso de daño progresivo.
También insiste en que el momento de consumo no altera ese efecto: “No importa que sea solo los fines de semana, tu hígado no distingue entre vacaciones”.
La conclusión que presenta es inequívoca y se formula de manera literal: “La peor bebida para el hígado es licores fuertes”.
Un discurso apoyado en términos médicos
El mensaje de Segarra se articula alrededor del concepto de acetaldehído, al que atribuye los efectos nocivos sobre el hígado. En su explicación, este compuesto sería el responsable de la muerte de células hepáticas, de la inflamación y de la pérdida de la capacidad de regeneración del órgano.
El formato del vídeo es breve y enfático, con frases cortas y afirmaciones categóricas, y concluye con una llamada a la interacción propia de las redes sociales: “Si te gustó, compartir, guárdalo y déjame un gran like”.
Sento Segarra se presenta como farmacéutico y como una persona “apasionada de la ciencia, la salud y la tecnología”. En su descripción personal explica que el cuidado de la salud es para él “una forma de vida”, tanto por su labor divulgativa como por sus hábitos personales.
Afirma que intenta comer bien, hacer ejercicio, evitar el estrés, socializar y dormir lo suficiente, una forma de “predicar con el ejemplo”, según sus propias palabras.
