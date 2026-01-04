El ritmo de crecimiento de población del sur de Tenerife cuadriplicó al de la capital de la Isla en los últimos 10 años

El ritmo de crecimiento de población de Arona, Granadilla de Abona, Adeje y San Miguel de Abona, los cuatro municipios del Sur con mayor número de residentes, cuadruplicó el de Santa Cruz y La Laguna en los últimos diez años. Las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan que la velocidad a la que aumentan los padrones municipales en la comarca sureña son muy superiores a lo que indican los del área metropolitana: una media del 18% en la zona meridional frente al 4,5% en la capitalina.
Especialmente llamativa es la evolución demográfica en estos dos últimos lustros de San Miguel de Abona y Granadilla de Abona, con un incremento que roza el 29% y el 24%, respectivamente, mientras que Adeje, con el 9,5% y Arona, con el 9%, registran subidas algo más atenuadas.
En cambio, la capital tinerfeña ha ensanchado su padrón el 3,8% y La Laguna el 5,1%. La diferencia, incluso, podría ser mayor, ya que las actualizaciones de los padrones municipales elevan, en el caso del Sur, hasta el 20% el número de residentes por encima de lo que refleja las estadísticas del organismo estatal.
Población de la Isla
El tirón migratorio de la zona meridional de Tenerife está directamente relacionado con el boom turístico experimentado por el sector tras la pandemia, en 2020, que dejó el contador de visitantes a cero. Un auge que podría ser más pronunciado de no ser por la grave crisis de la vivienda y los precios prohibitivos de alquileres y ventas en la zona. Los expertos también subrayan la perspectiva demográfica, más dinámica del Sur respecto al área metropolitana y, sobre todo, al Norte, lo que a su vez contrarresta la caída generalizada de la natalidad en la Isla.
La tendencia de crecimiento del número de habitantes es generalizada en la mayoría de municipios del Sur, comarca en la que residen hoy (sin contar la población flotante turística) casi 45.000 personas más que en 2015, según el INE.
Ante esta realidad, los ayuntamientos del Sur reclaman más apoyo económico de las administraciones públicas para garantizar servicios, infraestructuras y los recursos acordes con la explosión de población que han vivido sus municipios. Subrayan el esfuerzo que realizan para afrontar esta situación y advierten sobre la brecha que se abre entre la población real y la dotación de servicios públicos esenciales.
Además, también vinculan el tirón demográfico con un problema cada vez más preocupante y generalizado: la proliferación de infraviviendas y chabolas en suelo rústico por la escasez de plazas alojativas en el sur tinerfeño.