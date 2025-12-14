Santa Cruz de Tenerife llega a los 212.080 habitantes y las mujeres son mayoría

Santa Cruz de Tenerife es un municipio de mujeres. Así lo reflejan los datos del padrón municipal, publicados por la concejalía de Atención Ciudadana, Estadística y Demarcación Territorial del Ayuntamiento capitalino, en los que la población femenina se sitúa en mayoría frente a los hombres en prácticamente los cinco distritos del municipio, al representar el 52% del total (más de 110.000 féminas) frente al 48% de varones (en torno a los 105.000).
La capital, por tanto, ha crecido en población hasta alcanzar los 212.080 habitantes, a fecha de 28 de marzo de 2025, incrementándose en 644 personas más respecto al mismo periodo de 2024 y concentrando, por tanto, el 23% de los residentes de la isla. Asimismo, las mujeres lideran en proporción la tasa de residentes en el municipio, con una diferencia marcada respecto a los hombres, sobre todo en edades avanzadas debido a la mayor esperanza de vida.
No obstante, hay que aclarar que el Instituto Nacional de Estadística (INE) hizo público esta semana el censo poblacional, donde sitúa en 211.957 personas el total de población de Santa Cruz. La diferencia entre ambas cifras radica en que el informe del INE es resultante de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2025.
Siguiendo las estadísticas del Ayuntamiento en base a su fichero informático, el desglose poblacional por distritos y sexos refleja promedios poblacionales casi similares, con tendencias que apuntan a una ligera mayoría masculina en segmentos de infancia y juventud (0-14), que en edad adulta (25-54) y avanzada (65+), donde la balanza se inclina hacia las mujeres. Solo Anaga muestra un equilibrio casi perfecto entre ambos sexos.
Por distritos, la estadística recoge que en Centro-Ifara, con una población aproximada de 39.820 personas, los hombres son 18.950 frente a 20.870 mujeres. Mientras, en Salud-La Salle, el total de residentes alcanza los 46.730, de los que 22.410 son hombres y 24.320 mujeres.
En Ofra-Costa Sur, la población total se sitúa en 42.010 personas, dividida en 20.120 varones y 21.890 féminas; en el Suroeste, con un total de 41.430 habitantes, los hombres son 19.870 y las mujeres 21.560 y, finalmente, en Anaga, del total de 22.090 residentes, 10.391 son hombres y 11.699 mujeres.
Ante estos datos, la tendencia general indica que en la casi totalidad de los distritos las mujeres superan en número a los hombres, aunque la diferencia es más marcada en Centro-Ifara y Salud-La Salle, este último, además, el que acapara el mayor volumen de habitantes al concentrar gran parte de la actividad urbana y comercial, lo que explica su mayor densidad poblacional.
Los habitantes totales del municipio han mostrado un crecimiento moderado en la última década, registrando, eso sí, un ligero envejecimiento. Según edades y sexos, los datos apuntan a que el rango de edad mayoritario se sitúa entre los 15-64 años, englobando a un total de 54.500 hombres y 58.600 mujeres en esta franja. Le sigue el grupo de más de 65 años, con 20.761 hombres y 25.429 mujeres; y finalmente, de 0-14 años el total masculino es de 16.480 y el de mujeres 15.750.
En este sentido, la mayor proporción de jóvenes (0-14 años) se concentra en el distrito Suroeste, con más de 7.500 menores (3.870 varones y 3.690 féminas); la mayor población activa (15-64 años) la lidera el distrito Salud-La Salle con casi 28.000 personas en edad laboral (13.500 hombres y 14.600 mujeres); mientras que el mayor envejecimiento (65+ años) se encuentra en Centro-Ifara y Salud-La Salle, que presentan más de 10.000 mayores cada uno (4.540 hombres / 5.520 mujeres, en el primero y 5.020 hombres y 6.000 mujeres, en el segundo). No obstante, el distrito más envejecido proporcionalmente es Anaga, donde los mayores representan más del 27% de la población (2.641 hombres y 3.629 mujeres).
En cuanto a la distribución por sexos, las mujeres son mayoría en todos los grupos de edad del municipio, especialmente en el tramo de más de 65 años, donde superan a los hombres en más de 4.500 personas. Salud-La Salle es el distrito con más población femenina en números absolutos, gracias a barrios como La Salle y Duggi.
Por barrios, los de Salamanca y El Toscal concentran una población femenina importante, en especial de avanzada edad. Ofra y Las Delicias también muestran una diferencia clara a favor de las mujeres, aunque con un perfil más joven, sobre todo en edad laboral y familias. El Sobradillo es el núcleo con más mujeres del Suroeste, debido a su crecimiento residencial, al igual que Barranco Grande, el segundo en población femenina del distrito.
Mientras, en Anaga, la población total es menor que en otras zonas, pero incluso allí las mujeres son mayoría en los principales núcleos, en especial en María Jiménez, con la mayor parte de mujeres en este distrito y en San Andrés, que también presenta una mayoría femenina, aunque con menor volumen que en otros distritos. Por último, La Salle es el que concentra más mujeres del municipio, por su gran densidad poblacional, al igual que Duggi con una mayoría femenina significativa.
Respecto al nivel de estudios, las mujeres universitarias tienen mayor presencia en casi todos los distritos, mientras que con bachillerato, en distritos urbanos como Centro-Ifara y Salud-La Salle, la diferencia es más visible respecto a los hombres, con mayor peso en estudios de FP de grado medio.
Centro-Ifara se sitúa como el de mayor nivel formativo y la brecha favorable a las mujeres es más clara, pues superan a los hombres en estudios universitarios. En Salud-La Salle, las féminas destacan en niveles altos y medios (universitarios, bachillerato o FP superior); en Ofra-Costa Sur hay un equilibrio, pero las mujeres tienen más formación en bachillerato y FP superior, mientras que la presencia masculina se sitúa en ESO y FP medio. En el Suroeste, las mujeres predominan en estudios superiores y bachillerato y los hombres en FP medio y ESO. Y, en Anaga, hay una ligera mayoría femenina con estudios primarios y ESO frente a universitarios, donde los porcentajes son muy bajos para ambos sexos.
Un envejecimiento poblacional compensado por los extranjeros en Santa Cruz
Santa Cruz de Tenerife, pese a experimentar un ligero ascenso de habitantes en 2025, presenta, asimismo, un acuciante envejecimiento poblacional, pues más del 22% del total tiene más de 65 años, mientras que los menores de 15 años apenas representan el 15% , lo que anticipa un relevo generacional limitado. No obstante, la presencia de extranjeros en casi todos los distritos compensa este desfase, pues según datos a 1 de enero de este año residen 17.054 personas de otros países, siendo Venezuela el de mayor presencia en todos los distritos (3.440 personas), seguido por Italia (665 personas), Colombia (475 personas), Cuba (340 personas) y Marruecos (402 personas), con predominio de población en edad laboral. La mayoría de los extranjeros se sitúa entre los 18–64 años (53%), es decir, población activa. Los menores (0–17 años) son un 10%; y los mayores de 65 representan casi el 13%. Por distritos, Anaga tiene 6.134 residentes de otras nacionalidades; Centro-Ifara, 4.806; Salud-La Salle, 2.641; y Ofra-Costa Sur y el Suroeste, 2.821, respectivamente.