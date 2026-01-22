La Policía Nacional ‘atrapa’ en Tenerife a una fugitiva buscada en Europa

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Tenerife a una fugitiva reclamada por las autoridades judiciales italianas por la comisión de los delitos de robo agravado, lesiones y amenazas. Sobre la detenida pesaba una condena firme de 4 años 3 meses y 27 días de prisión.
La solicitud de localización y detención fue recibida el pasado 12 de enero de 2026, momento en el que los agentes iniciaron las correspondientes gestiones de investigación para dar con su paradero.
Como resultado de estas diligencias se obtuvieron datos sobre varios posibles domicilios en los que la fugitiva podría estar residiendo en Tenerife, así como sobre diferentes vehículos a su nombre.
Asimismo, los investigadores tuvieron conocimiento de dos detenciones recientes relacionadas con la fugitiva en la Isla, una de ellas por delitos de tráfico de drogas y asociación ilícita, lo que permitió confirmar su permanencia en el territorio insular.
Gracias a las labores de investigación llevadas a cabo, la mujer fue finalmente localizada en el municipio de El Médano (Granadilla de Abona), estableciéndose entonces el oportuno dispositivo policial que permitió detectar un vehículo tipo camión en el que, según las pesquisas realizadas, la fugitiva podría estar residiendo.
Tras comprobar su identidad, se procedió de forma inmediata y en condiciones de seguridad a su detención.
La detenida fue puesta a disposición de la autoridad judicial competente, que ordenó su ingreso en prisión provisional a la espera de que se resuelva su extradición.
