El Gobierno de Canarias declara la prealerta por riesgo de desprendimientos

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la situación de prealerta por riesgo de desprendimientos a partir de las 16:30 horas de este domingo, 18 de enero, en aplicación del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA).
La medida afecta a las Islas de La Palma, La Gomera, El Hierro, Tenerife y Gran Canaria, según la información disponible y la evolución de las condiciones meteorológicas registradas en los últimos días.
Desde el Gobierno autonómico se señala que la activación del PLATECA en fase de prealerta tiene como objetivo garantizar el seguimiento de las posibles afectaciones a infraestructuras y viviendas, ante la posibilidad de desprendimientos provocados por las lluvias acumuladas durante las jornadas anteriores.
Los servicios de emergencia mantienen la vigilancia sobre las zonas más expuestas, especialmente en áreas con pendientes pronunciadas, taludes, carreteras de montaña y entornos rurales donde el terreno pueda haberse visto debilitado por la saturación de agua.