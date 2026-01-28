Más calor y fuertes rachas de viento en Canarias: la Aemet actualiza la previsión

La previsión meteorológica para este miércoles indica que habrá intervalos nubosos en las vertientes norte y oeste, con baja probabilidad de lluvia débil y ocasinal. Los cielos que podrán aumentar a nubosos en el sureste por la tarde, y en el resto, permanecerá poco nuboso, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas mínimas sufrirán un ligero ascenso, mientras las máximas se mantendrán con pocos cambios. Los termómetros oscilarán entre los 24 grados de máxima en Tenerife y los 14 grados de mínima en El Hierro.
El viento soplará de de flojo a moderado del oeste, y tenderá a ser más intenso en zonas altas, rolando a noroeste a lo largo del día. En costas, predominará el régimen de brisas.
En Gran Canaria habrá cielos inicialmente poco nubosos, aumentando a nuboso durante la segunda mitad del día salvo en cumbres.
Por su parte, en Lanzarote y Fuerteventura predominarán los intervalos nubosos, que serán más compactos por la tarde y con baja probabilidad de lluvia débil y aislada durante la segunda mitad del día, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas mínimas estarán en ligero ascenso y las máximas en ligero ascenso en la vertiente sur, y con pocos cambios en el resto. Los termómetros oscilarán entre los 22 grados de máxima y los 15 de mínima en Las Palmas de Gran Canaria.
En cuanto al viento, soplará flojo del oeste que rolará a noroeste, moderado en cumbres y con predominio del régimen de brisas en costas.