sociedad

Un niño nacido en La Palma, primer bebé de 2026 en Canarias

En Tenerife, el primer nacimiento tuvo lugar en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria a las 00.46 horas
Un niño nacido en La Palma, primer bebé de 2026 en Canarias
Un niño nacido en La Palma, primer bebé de 2026 en Canarias. DA
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

El primer nacimiento del año 2026 registrado en un hospital público de Canarias tuvo lugar en el Hospital Universitario de La Palma.

Se trata de un niño que nació a las 00.07 horas del día 1 de enero con 2.800 gramos de peso.

  1. Un niño nacido en Tenerife, primer bebé de 2025 en CanariasUn niño nacido en Tenerife, primer bebé de 2025 en Canarias
  2. De Canarias a Argentina: el nombre femenino que empieza a repetirse en los registros

Respecto al resto de hospitales por islas, el primer nacimiento en Gran Canaria se produjo a las 00:29 horas en el Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias. También fue un niño y pesó 3.800 gramos.

En Tenerife, el primer nacimiento tuvo lugar en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria a las 00.46 horas. Fue una niña que pesó 3.415 gramos.

En el resto de hospitales públicos de Canarias no se produjo ningún nacimiento en las primeras horas de 2026.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas