Un niño nacido en La Palma, primer bebé de 2026 en Canarias

El primer nacimiento del año 2026 registrado en un hospital público de Canarias tuvo lugar en el Hospital Universitario de La Palma.
Se trata de un niño que nació a las 00.07 horas del día 1 de enero con 2.800 gramos de peso.
Respecto al resto de hospitales por islas, el primer nacimiento en Gran Canaria se produjo a las 00:29 horas en el Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias. También fue un niño y pesó 3.800 gramos.
En Tenerife, el primer nacimiento tuvo lugar en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria a las 00.46 horas. Fue una niña que pesó 3.415 gramos.
En el resto de hospitales públicos de Canarias no se produjo ningún nacimiento en las primeras horas de 2026.