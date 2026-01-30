Aarón Afonso, portavoz del PSOE en el Cabildo, alto y claro sobre el colapso sanitario en Tenerife: “Las personas no pueden esperar eternamente en una lista”

El Cabildo de Tenerife ha cerrado filas este jueves en torno a una exigencia común: reclamar al Gobierno de Canarias medidas urgentes para frenar el deterioro de la sanidad pública en la Isla.
La Corporación insular aprobó por unanimidad una moción presentada por el Grupo Socialista, en la que se alerta del colapso del sistema sanitario y se pide una respuesta inmediata del Ejecutivo autonómico.
La iniciativa fue defendida en el pleno por el portavoz socialista, Aarón Afonso, quien logró el respaldo de todos los grupos políticos, situando al Cabildo en una posición institucional unitaria ante lo que definió como una crisis sanitaria estructural que afecta ya a miles de pacientes en Tenerife.
Durante el debate, Afonso puso el foco en la situación de las urgencias hospitalarias, las listas de espera y las dificultades para acceder a la Atención Primaria, un problema que, según expuso, se ha cronificado en los últimos meses.
30 horas en urgencias de Tenerife
El portavoz socialista citó esperas superiores a 30 horas en urgencias, retrasos de semanas para conseguir cita médica y demoras de meses en pruebas diagnósticas o intervenciones quirúrgicas.
El socialista mencionó de forma expresa a los hospitales de La Candelaria y el HUC, pero también al Hospital del Sur y al Hospital del Norte, que, según denunció, continúan funcionando muy por debajo de su capacidad y con carencias de personal e infraestructuras.
En su intervención, Afonso apeló directamente a la presidenta del Cabildo y a los consejeros de CC, PP y Vox, invitándolos a “salir a la calle” y comprobar el estado real de la sanidad pública a través del testimonio de la ciudadanía.
A su juicio, la percepción social coincide con los datos: el sistema sanitario canario atraviesa uno de sus momentos más delicados.
El portavoz socialista acusó además al actual Gobierno autonómico, presidido por Fernando Clavijo con Manuel Domínguez como vicepresidente, de haber impulsado una política de privatización sanitaria sin precedentes, lo que —según afirmó— está consolidando una sanidad a dos velocidades: una pública saturada y otra privada accesible solo para quienes pueden permitírselo.
La moción aprobada por el pleno del Cabildo reclama más recursos humanos, mejoras en las infraestructuras sanitarias, un refuerzo real de la Atención Primaria y una reducción efectiva de las listas de espera.
Desde el Grupo Socialista subrayan que la unanimidad alcanzada refuerza el mensaje político y deja claro que la situación de la sanidad en Tenerife no es un debate partidista, sino una emergencia que requiere decisiones inmediatas por parte del Ejecutivo canario.