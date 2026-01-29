El puchero más famoso de Tenerife: cuándo y dónde disfrutar de más de 4.000 kilos de ingredientes

El barrio orotavense de La Florida ya respira ambiente festivo. Sus celebraciones en honor a San Antonio Abad y la Virgen de la Esperanza, catalogadas como Interés Turístico de Canarias, encaran su semana grande, con el puchero más famoso de Tenerife como cita impresindible. Tras un inicio marcado por el folklore y la elección de sus romeros, el calendario apunta ahora a su cita más masiva y sabrosa.
El plato estrella: el puchero más famoso de Tenerife
El próximo sábado 31 de enero, el aroma a leña y tradición inundará el barrio. Lo que hace única a esta cita es la magnitud de su cocina.
La elaboración del puchero requiere un gran despliegue: cerca de 70 calderos de gran tamaño y más de 4.000 kilos de ingredientes, la mayoría productos cultivados por los propios vecinos. Coles, papas, calabaza, chayotas, piñas, batata, garbanzas, habichuelas, zanahorias, carnes, verduras y gofio se cocinan lentamente durante al menos dos horas, utilizando retama seca del Parque Nacional del Teide como combustible. La jornada contará además con la actuación de los grupos Tres Quintos y El Golpito.
- Logística: Se emplean 70 calderos industriales de acero.
- Volumen: Cada recipiente procesa más de 125 kilos de alimentos.
- Ingredientes locales: Más de 4.000 kilos de productos cultivados por los propios vecinos (600 coles, 700 kg de papas, 1.300 kg de calabaza y casi una tonelada de carne, entre otros).
- El secreto: Se cocina a fuego lento utilizando exclusivamente retama seca del Teide, un proceso que garantiza el sabor auténtico de antaño.
Novedad 2026: Este año, el evento se traslada a un nuevo espacio más amplio frente al campo de fútbol para mejorar la comodidad de los asistentes.
Consejos de movilidad: cómo llegar sin complicaciones
Debido a la enorme afluencia de público prevista, las autoridades recomiendan encarecidamente el uso del transporte público para evitar problemas de aparcamiento. Titsa reforzará sus servicios durante la jornada del sábado:
- Línea 345: Conexión directa reforzada.
- Línea 373: Frecuencias especiales para el evento.