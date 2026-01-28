Confirman nueva ubicación para disfrutar del puchero más famoso de Tenerife: líneas de guagua para llegar

El barrio orotavense de La Florida se encuentra inmerso en la celebración de las populares fiestas del barrio, declaradas de Interés Turístico de Canarias y que se celebran en honor a San Antonio Abad y la Virgen de La Esperanza. Los actos comenzaron el pasado día 17 y culminarán el próximo domingo 28 de enero. Este pasado fin de semana tuvo lugar el Baile de Taifa y el festival de elección de la romera y romero. Mientras que este lunes 22 de enero tiene lugar la presentación de un pequeño libro y documental que recoge la historia del concurso de vinos con casi medio siglo de historia y uno de los más antiguos de Canarias, además de refrendar la importancia del sector agrícola en la zona.
Entre los actos más destacados de las tradicionales fiestas se encuentran la romería y el popular puchero, un evento que reúne cada año a miles de personas de todos los rincones que se acercan al barrio para degustar este plato de la cocina tradicional canaria, y se ha convertido así en uno de los eventos gastronómicos más importantes de Canarias. Este año tendrá lugar el próximo sábado 27 de enero, y en la jornada anterior, en los salones de la parroquia, los colectivos y vecinos del barrio se involucran en los preparativos del puchero. Este año se cambia de ubicación y se traslada al espacio que se encuentra frente al campo de fútbol de La Florida. El solar es más amplio, pero para evitar problemas de tráfico y de estacionamiento, se aconseja acudir en guagua. Para ello, Titsa refuerza ese día las líneas 345 y 373.
Para la elaboración del tradicional puchero se necesitan unos 70 calderos de acero inoxidable, de grandes dimensiones para pesos de más de 125 kilos. Los ingredientes superan los 4.000 kilos y son los propios de la receta tradicional, pero en mayores cantidades. Entre otras cosas llevará más de 600 coles, 75 kilos de piñas, 700 de papas y 60 kilos de batata, más de 1.300 kilos de calabaza, más de 1.000 kilos de chayotas, 90 de garbanzas, 70 de habichuelas y otro tanto de zanahorias, casi 1.000 kilos de tocino y costillas, 60 kilos de puerros, 25 de ajo, 100 de cebolla, 45 de perejil, 75 de bubangos y 250 kilos de gofio. Productos de la tierra sembrados por los propios vecinos. La cocción del puchero se hace a fuego lento con retama seca del parque nacional del Teide y tarda como mínimo dos horas. En esta jornada se contará con la animación de los grupos Tres Quintos y El Golpito.
En la mañana del sábado 27 se celebrará también la Feria de Ganado que cumple su 52 edición, con el traslado en procesión de las imágenes de San Antonio Abad y la Virgen de la Esperanza, para bendición del ganado tras la celebración de la misa en el recinto. Mientras que el domingo 28 se cerrará el programa de actos con la celebración de la romería, que cumple su 41 edición. Tras finalizar tendrá lugar una verbena popular en la plaza del barrio a cargo del grupo Kimbara.
Desde el ayuntamiento se valora la implicación ejemplar de los vecinos y colectivos del barrio tanto en los actos de las fiestas como en muchos otros proyectos que contribuyen a recuperar las costumbres, tradiciones y el patrimonio local.