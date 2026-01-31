Todo preparado para repartir hoy el puchero más famoso de Tenerife: hecho con retama del Teide

“Falta zanahoria, ¿bubango echaron? Aquí se pueden ir poniendo papas, mezcla todo, échale calabaza… Así se fueron llenando uno a uno los 60 calderos de grandes dimensiones donde se cocinará hoy a fuego lento y con retama seca del Parque Nacional del Teide, el puchero más famoso, el que elaboran los vecinos y vecinas del barrio de La Florida con motivo de las fiestas de San Antonio Abad, y que degustan cada año más de 5.000 personas.
Un año más, los preparativos comenzaron temprano en el polideportivo del CEIP Leoncio Estévez. Allí se concentraron los integrantes de los distintos colectivos, la comunidad educativa y todas las personas del barrio que quisieron echar una mano en la tarea de cortar y picar más de 4.000 kilos de verduras, hortalizas y carnes, todos donados por vecinos.
Este año se emplearon 700 kilos de calabaza; la misma cantidad de chayotas; 400 kilos de coles; 90 kilos de habichuelas y otros 90 de zanahorias; 18 sacos de papas; 50 kilos de batata, 80 kilos de garbanzos; 90 kilos de bubangos; costillas de un cochino; tocino; 90 kilos de puerros; 20 kilos de ajo y otros 20 de piñas; 5 sacos de cebolla; y 15 kilos de perejil.
Al finalizar, se trasladaron al solar ubicado frente al campo de futbol, para ultimar los preparativos ya que allí se hará hoy el reparto a partir de las 14.00 horas.