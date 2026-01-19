2.500 toneladas de hormigón y acero suspendidas sobre el barranco tinerfeño de Erques

Parece que fue ayer y han pasado diez años desde que comenzaron a circular los primeros vehículos por el puente de Erques, un llamativo viaducto con doble arco paralelo, incrustado en el anillo insular, que cruza el barranco que separa los municipios de Adeje y Guía de Isora.
La infraestructura, de 120 metros de longitud, tardó casi un año en ejecutarse y se ha convertido en un icono arquitectónico que preside la vía del suroeste de Tenerife.
Después de superar la prueba técnica definitiva, con una docena de camiones cargados sobre cada carril para comprobar su grado de torsión, el puente se inauguró el 18 de diciembre de 2015, coincidiendo con la apertura al tráfico del tramo de 6,5 kilómetros que conecta el viaducto con la glorieta de Armeñime.
La monumental estructura del simbólico puente sobre el barranco de Erques, de 2.500 toneladas de peso, fue construida con un hormigón especial, de carácter expansivo, que al fraguar aumenta su volumen, lo que refuerza la adherencia del arco entre el acero y el hormigón.
Otro de los datos significativos es que para la colocación de los dos arcos (de 120 toneladas de peso cada uno) se recurrió a una de las pocas grúas que en ese momento existían en España capaces de levantar 600 toneladas de peso.
El trabajo de las excavadoras en este tramo del anillo insular propició la aparición de petroglifos (símbolos prehispánicos grabados en rocas) en la zona de Los Menores, en el municipio de Adeje, y previamente, en 2007, también se hallaron diversos esqueletos en cuevas de Santiago del Teide. Tanto los restos humanos como las inscripciones quedaron en manos de Patrimonio Histórico Artístico y Arqueológico del Cabildo de Tenerife.
Con la apertura de este tramo de 6,5 kilómetros de autovía de doble carril por sentido se completaban 21 kilómetros de nueva vía repartidos en tres municipios: Adeje, Guía de Isora y Santiago del Teide. Los 14,5 restantes, abiertos a la circulación en abril de 2015, están considerados como vía rápida, con dos carriles en sentido noroeste y uno en dirección a Adeje, que será ampliado a dos, según se contempla en la planificación viaria insular.
Actualmente, los trabajos se concentran en concluir el tramo entre El Tanque y Santiago del Teide, en el que se incluye el doble túnel de Erjos, de 5,1 kilómetros de longitud (el mayor de Canarias), que discurre bajo el macizo de Teno y será la arteria que conectará el norte y el sur de Tenerife.
Se trata de la obra de mayor presupuesto del convenio de carreteras, valorada en 241 millones de euros, una cantidad a la que hay que sumar 22,2 millones adicionales por revisiones de precios más 21,5 por un segundo modificado aprobado la semana pasada por el Gobierno de Canarias, que justificó este encarecimiento de la infraestructura por la incorporación de “mejoras ambientales, eficiencia energética y medidas de seguridad en el túnel de Erjos”.
Si se cumplen las previsiones del Ejecutivo regional, este tramo se abrirá al tráfico en marzo de 2027, después de 88 meses de obras y un retraso acumulado de tres años y cuatro meses.