Regalos de Reyes para amantes de la cocina: los libros de recetas más recomendados

Las editoriales, grandes y pequeñas, se han volcado en los últimos años en el mundo de la gastronomía. La novedades llenan los anaqueles de las librerías con una oferta amplia y variada que no solo se ciñe a las recetas. Aquí dejamos una selección de varios de ellos.
En una lista de libros para regalar no puede faltar Karlos Arguiñano, quien este año ha sacado a la luz Cocina para todos, las 560 recetas que nunca fallan. El chef mediático vasco presentador en Antena 3 del programa Cocina abierta nos trae un nuevo recetario que nunca defrauda y que ya se ha convertido en un regalo indispensable para las fiestas navideñas. Aquí podemos encontrar recetas fáciles, ricas y saludables, que en esta edición incluye elaboraciones de su hijo Joseba. El libro está editado por Planeta.
Pero no todo son recetas. Andrea Cabrera Kñallinsky y Aldo García Arias han publicado Parabere, en la editorial Nuevos Tiempos de Siruela, que es una historia novelada de Maria Mestayer de Echagüe, conocida como la marquesa de Parabere, que ha sido una de las figuras indiscutibles de la gastronomía española. Sus recetarios siguen siendo hoy en día un referente para el sector de la restauración.
Se cumplen 25 años de un clásico del mundo de la gastronomía. La editorial Salamandra ha reeditado Confesiones de un chef, de Anthony Bourdain, que The Sunday Times ha calificado como “más terroríficamente apasionante que una novela de Stephen King”. Bourdain, del que han pasado siete años de su suicidio, sigue dando que hablar por su forma despiadada de describir el sector de la restauración.
El chef y emprendedor José Andrés ha publicado en Planeta Gastro Cambia la receta, porque no puedes construir un mundo mejor sin romper unos cuantos huevos. Se trata de una obra multifacética que combina memorias personales, reflexiones filosóficas y herramientas prácticas, con un testimonio del poder transformador de la comida y del liderazgo. El incansable líder solidario, fundador también de World Central Kitchen, la organización humanitaria que da de comer en cualquier rincón del planeta azotado por desastres naturales o conflictos bélicos, está convencido de que la comida puede unirnos y la firme creencia de que cada uno de nosotros puede cambiar el mundo para mejor, si quiere.
Mujeres del vino ‘¿Y la señora también tomará vino?’ es la última obra de Meritxell Falgueras Febrer, una sumiller formada en Inglaterra, Francia, Italia y Estados Unidos además de quinta generación de una bodega con más de 130 años de historia en el barrio de Sants en Barcelona. Además ha recibido numerosos reconocimientos internacionales. Este libro de Falgueras trata de contarnos cómo hay muchas mujeres que llevan años dedicadas a esta noble actividad, resaltando su gran profesionalidad y su lucha contra muchos prejuicios.
Quien se estrena en el mundo editorial ha sido el cocinero tres estrellas madrileño Dabiz Muñoz quien en un comic, publicado por Nuevo Nueve, se transforma en un héroe con capacidad para viajar al futuro y con la virtud de rescatar recetas olvidadas. Las aventuras de Dabiz Muñoz. Xo:Time, de José María Beroy y Pedro Hernández, convierte al chef en un trotamundos al estilo de Tintín, haciéndole vivir las más increíbles aventuras.
Paco Pérez, del restaurante Miramar en LLança (Girona) con una estrella Michelin, acaba de publicar Arroces en Casa, editado por Planeta Gastro, con la intención de animar a la gente a cocinar este popular plato en las casas. El libro contiene algunas recetas con su versión personal de la tradición y otras son de nueva creación, como sus arroces contemporáneos. Una oportunidad para comer y celebrar en familia o con amigos.
Un regalo perfecto para estos Reyes es Cocina de aquí para gente de hoy de Mikel López Iturriaga, un libro original, divertido y fresco que redescubre la cocina española y la pone al día. Recupera auténticos tesoros de la gastronomía regional poco conocidos fuera de su zona, que encajan en las necesidades y tendencias del presente. Venidas de todas las comunidades del país, sus más de cien recetas son saludables, están centradas casi siempre en lo vegetal y han sido actualizadas para facilitar su preparación, respetando siempre sus mejores esencias.
Un último libro es La nevera medio llena: aquí no se tira nada, de Jordi Roca, el encargado dulce de El Celler de Can Roca, junto a sus sobrinos Marc y Martí Roca, que aportan sus conocimientos para crear recetas de aprovechamiento.