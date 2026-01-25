Rescatan en helicóptero a dos bañistas heridos en la costa de Tenerife

Un operativo de emergencia coordinado por el 112 Canarias logró rescatar durante la tarde de ayer sábado a dos bañistas que se encontraban en una situación crítica en la costa de Tenerife.
El suceso tuvo lugar en la zona de Charco Verde, dentro del municipio de La Guancha, donde la fuerza del mar puso en jaque la vida de dos bañistas.
El incidente se registró a las 17:42 horas, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad recibió una alerta desesperada. Según los informantes, un hombre y una mujer habían sido arrastrados por el mar y se encontraban heridos en una zona de acantilados y muy difícil acceso, lo que impedía su salida por medios propios.
Ante la gravedad del reporte, se activaron de inmediato el helicóptero Helimer de Salvamento Marítimo, el Consorcio de Bomberos de Tenerife, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) y la Guardia Civil.
En Emergencias todos sabemos que colaborar es sumar y que tras esa suma está tu vida/seguridad…— SALVAMENTO MARÍTIMO (@salvamentogob) January 25, 2026
Ayer tarde noche: @112canarias contacta con nuestro centro #Tenerife y solicita colaboración para evacuar 2 accidentados, bañistas que salieron del agua por sus medios; pero heridos.… pic.twitter.com/vqnXoVxoLd
Rescate aéreo antes del ocaso en La Guancha
A la llegada de los bomberos al lugar, se confirmó que el rescate por tierra era prácticamente imposible debido a la orografía del terreno. Con la caída del ocaso acechando y la visibilidad reduciéndose por minutos, se solicitó la intervención urgente del recurso aéreo.
Los rescatadores del helicóptero Helimer, trabajando en estrecha colaboración con los bomberos en tierra, lograron izar a los dos afectados mediante maniobras de gran precisión. Ambos fueron trasladados de inmediato hasta la plataforma del Aeropuerto Tenerife Norte, donde esperaban las ambulancias del SUC.
Una vez en suelo firme, el personal sanitario valoró a los dos afectados. El varón, de 33 años, presentaba en el momento inicial de la asistencia varios traumatismos de carácter moderado. Por su parte, la mujer de 36 años fue diagnosticada con diversas erosiones de carácter leve.
Tras ser estabilizados, los dos heridos fueron trasladados en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario de Canarias (HUC) para recibir atención especializada.