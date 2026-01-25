sucesos

Rescatan en helicóptero a dos bañistas heridos en la costa de Tenerife

Un helicóptero de Salvamento rescata a dos personas en La Guancha que fueron arrastrados por el mar
Rescatan en helicóptero a dos bañistas heridos en la costa de Tenerife
Helimer 204 de Salvamento Marítimo.
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

Un operativo de emergencia coordinado por el 112 Canarias logró rescatar durante la tarde de ayer sábado a dos bañistas que se encontraban en una situación crítica en la costa de Tenerife.

El suceso tuvo lugar en la zona de Charco Verde, dentro del municipio de La Guancha, donde la fuerza del mar puso en jaque la vida de dos bañistas.

  1. Cuatro heridos, uno crítico, tras una colisión y posterior atropello en TenerifeCuatro heridos, uno crítico, tras una colisión y posterior atropello en Tenerife
  2. Alerta médica en pleno vuelo: un avión que salió de Canarias se desvía de urgenciaAlerta médica en pleno vuelo: un avión que salió de Canarias se desvía de urgencia

El incidente se registró a las 17:42 horas, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad recibió una alerta desesperada. Según los informantes, un hombre y una mujer habían sido arrastrados por el mar y se encontraban heridos en una zona de acantilados y muy difícil acceso, lo que impedía su salida por medios propios.

Ante la gravedad del reporte, se activaron de inmediato el helicóptero Helimer de Salvamento Marítimo, el Consorcio de Bomberos de Tenerife, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) y la Guardia Civil.

Rescate aéreo antes del ocaso en La Guancha

A la llegada de los bomberos al lugar, se confirmó que el rescate por tierra era prácticamente imposible debido a la orografía del terreno. Con la caída del ocaso acechando y la visibilidad reduciéndose por minutos, se solicitó la intervención urgente del recurso aéreo.

Los rescatadores del helicóptero Helimer, trabajando en estrecha colaboración con los bomberos en tierra, lograron izar a los dos afectados mediante maniobras de gran precisión. Ambos fueron trasladados de inmediato hasta la plataforma del Aeropuerto Tenerife Norte, donde esperaban las ambulancias del SUC.

Una vez en suelo firme, el personal sanitario valoró a los dos afectados. El varón, de 33 años, presentaba en el momento inicial de la asistencia varios traumatismos de carácter moderado. Por su parte, la mujer de 36 años fue diagnosticada con diversas erosiones de carácter leve.

Tras ser estabilizados, los dos heridos fueron trasladados en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario de Canarias (HUC) para recibir atención especializada.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas