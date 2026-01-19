Arona pone el sol a la romería de San Benito Abad

Arona celebró ayer la romería en honor a San Antonio Abad, patrón del municipio, una de las primeras que se celebran en Canarias al inicio del año. Y lo hizo con sol y un buen tiempo a pesar de que el temporal que afecta a las Islas obligó, por su parte, a suspender otras romerías previstas en el norte de Tenerife a consecuencia de la lluvia y el viento.
No obstante, el pueblo aronero salió a la calle desde primeras horas para festejar una de las celebraciones más antiguas y emblemáticas de la localidad sureña, con más de 400 años de historia, profundamente arraigada en la identidad del municipio. Para ello, el Ayuntamiento local desplegó un amplio programa que combinó actos religiosos, actividades populares y propuestas culturales para poner en valor las tradiciones y el folclore canario.
Cientos de personas y turistas se dieron cita en esta romería, en la que no faltaron los bailes canarios, las carreteras y la bendición a los animales, del que San Antonio Abad es su patrón.
Las fiestas arrancarán oficialmente el pasado jueves con el tradicional izado de la bandera del municipio en la Cruz de San Antonio, acto simbólico que anuncia el inicio de las celebraciones. Ese mismo día, tuvo lugar la inauguración de la exposición Gánigos de ayer y hoy, que permanecerá abierta al público en el Hall del Ayuntamiento de Arona hasta el 31 de enero.
El viernes, en la plaza del Santísimo Cristo de la Salud. se vivió el Baile de Magos, una de las citas más participativas del programa con una velada animada por los grupos folclóricos municipales y agrupaciones invitadas, mientras que el sábado tuvo lugar el Baile de Magos Infantil, dirigido a toda la familia, con juegos tradicionales y actuaciones-
Ese mismo día también tuvo lugar el XIX Festival Folclórico Verodal, con la participación del grupo Abelaoura (Galicia) y la A.C. Folclórica Verodal (Arona).
La vertiente religiosa de las fiestas tuvo un papel destacado el pasado sábado con la solemne misa en honor a San Antonio Abad, que se celebró en la parroquia de San Antonio Abad. A su término, se llevó a cabo la procesión.
Pero, ayer llegó el día grande, que se inició a las 11.00 horas con la misa en honor al santo, cantada por la Parranda Chasnera, en la parroquia del municipio. La jornada también contó con una muestra de artesanía y gastronomía canaria en la calle Carmen Pérez Moya, previa al comienzo de la romería que, a partir del mediodía, recorrió el casco aronero, dejando a su paso ofrendas folclóricas a San Antonio Abad y la tradicional bendición de animales.
Las fiestas concluyeron con un gran baile amenizado por las orquestas Sabrosa y Caracas.