La desagradable sorpresa de Reyes para numerosos vecinos de Santa Cruz de Tenerife: “Parecían disparos”

Más de una decena de vehículos fueron vandalizados el pasado 6 de enero, día de Reyes Magos, en una calle de Santa Cruz de Tenerife, según informa este sábado, 11 de enero, Televisión Canaria.
Los propietarios se toparon con la desagradable sorpresa: parabrisas rotos, techos destrozados… Una situación que ha llevado a los vecinos a alzar la voz. De hecho, de acuerdo con la información de la cadena pública, los residentes han asegurado no sentirse seguros en la zona de la Divina Pastora.
La zona afectada es la Divina Pastora, en Santa Cruz de Tenerife
“Dicen que le dio palos a todos los coches por aquí”, relata un vecino en un vídeo que se ha emitido en los informativos de este sábado.
Al parecer, cerca de la medianoche un fuerte ruido alertó a los vecinos. “Oímos unos estallidos que parecían disparos”, relata otro residente al citado medio.
El presunto autor de los hechos es un varón que habría bajado por la calle destrozando las lunas de los vehículos que estaban estacionados.