El Ayuntamiento confirma importantes variaciones en Santa Cruz del recorrido de 3 guaguas

El Ayuntamiento de Santa Cruz, a través del área de Movilidad, anuncia que las líneas de guaguas 903, 908 y 923 sufrirán desvíos por las obras que se realizarán mañana, día 28, desde las 08:00 hasta las 15:00 horas, por las obras que se realizarán en la calle Valle Inclán de la capital tinerfeña, afectando también a las paradas ubicadas en su trazado y que se trasladarán a otros lugares alternativos.
Guaguas afectadas
En concreto, las líneas 903 y 908, en sentido Intercambiados, en sentido Intercambiador, desde la carretera General del Rosario continuarán por la calle Gavinet, avda. Benito Pérez Armas, girará en la rotonda de 3 de Mayo para volver por avda. Benito Pérez Armas y avda. Reyes Católicos, desde donde continuará con su recorrido habitual, quedando anuladas las paradas en García Ramos, teniendo como alternativa la del Centro de Salud, así como las situadas en el Pancho Camurria, que se desplaza también al Centro de Salud, y la de la propia calle Valle Inclán, que se situará en El Chapatal.
En el caso de la línea 923, también en dirección hacia el Intercambiador, desde la rotonda del Centro Municipal de Acogida (también conocido como Albergue) continuará por la calle Alcalde García Ramos, calle Gavinet, avda. Benito Pérez Armas, girará en la rotonda de 3 de Mayo para volver por avda. Benito Pérez Armas y avda. Reyes Católicos, donde continuarán con el recorrido habitual, quedando anulada la parada de Valle Inclán, usándose durante el horario expuesto la de El Chapatal como alternativa.