Piden ‘ayuda’ a la Fiscalía para la vecina de Tenerife con síndrome de Diógenes

El Ayuntamiento de Tacoronte ha enviado dos informes al Ministerio Fiscal para que tome medidas con la vecina de la Carretera General que tiene síndrome de Diógenes, una discapacidad del 65% y está diagnosticada de paranoia, y cuya situación se ha complicado.
Así lo confirma el segundo teniente de alcalde y concejal de Servicios Sociales y Obras y Servicios, José Antonio Caro, quien especifica que uno de los informes, con fecha de 22 de enero de 2026 es de la Policía Local y está dirigido a la sección de lo contencioso administrativo del Tribunal de Instancia de Santa Cruz de Tenerife para hacerle constar, mediante un reportaje fotográfico acreditativo, de la situación grave de insalubridad pública de la vivienda de esta persona, quien, dos meses después de habérselo requerido, no ha realizado de manera voluntaria la limpieza del inmueble y su entorno, con los problemas que ello ocasiona a vecinos y comerciantes de la zona del casco, que han iniciado una recogida de firmas en la página Tacoronteando de la red social Facebook para que las administraciones competentes se impliquen y la ayuden.
Por todo ello, se suplica “que se dicte auto por el que se autorice la entrada en el domicilio, cita en la carretera General del Norte, a los efectos de ejecutar los requerimientos administrativos que se indican, en concreto, las tareas de limpieza”.
El segundo documento es de Servicios Sociales, registrado el 29 de enero de este año. En este caso, la jurista del área pide medidas de apoyo para esta mujer, cuya situación de vulnerabilidad y de alto riesgo “se ha comunicado en numerosas ocasiones“, pero no se actuado.
En este sentido, se hace constar que hubo dos diligencias, una con fecha 2021 y otra de 2024, a instancia de la hermana de la vecina, a través del cual el juzgado número dos de La Laguna resolvió que “no procede proveer oposición a la persona con discapacidad”.
La primera diligencia (139/2021) se archivó a través de decreto de fecha 31 de enero 2022 y se hizo lo mismo con las diligencias preprocesales, (191/2024) a través de decreto de fecha 9 de octubre 2024.
“Lo cierto es que lejos de mejorar, esta persona ha empeorado con el paso de los años, existiendo actualmente un riesgo total y absoluto tanto para esta persona como para aquellos que la rodean. A pesar de las continuas negativas a cualquier tipo de intervención para intentar paliar la situación de inseguridad y salud por ella originada, desde los Servicios Sociales se han conseguido llevar a cabo algunas labores de limpieza de los exteriores de la vivienda y de las zonas comunes que han servido de poco porque el mismo día vuelve a introducir enseres”, se explicita en el informe.
Por todo ello, el Ayuntamiento suplica a la Fiscalía que admita ambos documentos y adopte medidas para intentar poner fin a una realidad que no solo a esta persona sino a todo el municipio.