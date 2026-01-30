Recogen firmas para ayudar a una vecina con síndrome de Diógenes en Tenerife: “Que se actúe antes que pase algo grave”

Vecinos y vecinas de Tacoronte han emprendido una recogida de firmas en la red social Facebook para ayudar a una vecina con una discapacidad del 65% y diagnosticada de paranoia y Síndrome de Diógenes, trastorno psicológico que se caracteriza por el aislamiento social extremo, el abandono personal y de la higiene.
Esta mujer de 70 años vive entre basura, en el número 55 de la carretera general, en pleno casco del municipio. Allí duerme y hace sus necesidades. No tiene agua ni luz en su vivienda, pese a que cobra una pensión de casi 900 euros mensuales.
Fue su hermana, Dulce Peraza, quien denunció semanas atrás la situación en DIARIO DE AVISOS. La falta de higiene y la exposición de materias fecales en la vía pública hacen que los alrededores de la vivienda se hayan convertido en un foco de insectos, roedores y bacterias.
Una situación que lleva muchos años, pero que cada vez se vuelve más insostenible por la insalubridad que genera, afectando a las viviendas y a los locales comerciales próximos, que sufren los malos olores y la aparición de roedores e insectos.
También a los viandantes, por el peligro que les supone pasar por la zona, dado que muchas veces reciben amenazas de esta mujer, y a los familiares, al no poder acceder a su propiedad.
Por esta razón, han comenzado una recogida de firmas a través de la página Tacoronteando. Hasta ayer, ya se habían conseguido 219 rúbricas y esperan que sean muchas más para que el ayuntamiento y las administraciones competentes “tomen de una vez por todas cartas en el asunto”.
“Queremos demostrar a las autoridades cuántas personas afectadas somos. Ya son muchos años con esta situación y queremos que se busquen soluciones y se actúe antes que pase algo grave”, sostienen los administradores del sitio web, que cuenta con 6.995 miembros.