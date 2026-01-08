Buscan un hogar para Taponcito, que está en Valle Colino: “Es bueno y cariñoso”

Taponcito tiene 8 años, es de tamaño pequeño y pesa poco más de dos kilos. Se encuentra en Valle Colino porque “una persona lo trajo diciendo que supuestamente se lo había encontrado en la calle”. Ahora busca un hogar que le ofrezca una nueva oportunidad.
“Tenía una hernia perineal y tuvo que ser operado. La operación fue bien y ahora está en plena recuperación, evolucionando, pero lo ideal sería que pudiera salir ya a una casita donde puedan atenderlo como se merece, con tranquilidad, cuidados y todas sus atenciones”, señalan desde Valle Colino.
Taponcito es un perro cariñoso, bueno y sociable con otros perros: “Durante un tiempo tendrá que llevar dieta gastro hasta terminar de recuperarse del todo y, después de eso, podrá hacer una vida completamente normal”.
Desde Valle Colino recalcan que buscan “personas responsables que entiendan que ahora necesita un poquito más de mimo y cuidados. Es importante que tenga un hogar tranquilo donde puedan vigilarlo bien, darle su medicación y ayudarle a recuperarse sin el estrés de un albergue”.
Taponcito se entrega castrado, con chip y sus vacunas al día. Hay que recordar que en Valle Colino “no se hacen reservas, y su adopción es presencial”. “Si no puedes adoptarlo, por favor, comparte la publicación, que igual entre tus conocidos alguien se enamora y le da la oportunidad de cambiar su vida”, piden.
El horario de Valle Colino es de lunes a sábado de 11 a 18, y los domingos y festivos de 10 a 13. No hace falta pedir cita. El teléfono es el 673895015.
ALBERGUE COMARCAL VALLE COLINO
En el Albergue Comarcal Valle Colino llevan desde el año 2005 cuidando y buscando un nuevo hogar a más de 2.500 animales abandonados que, cada año, acogen en instalaciones procedentes de los cuatro municipios del Área Metropolitana.
El albergue está gestionado por la Federación Canaria de Asociaciones Protectoras de Animales y Plantas (FECAPAP) y controlado por los Ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna, El Rosario y Tegueste a los que se informa de la gestión que van realizando.
El Albergue Comarcal Valle Colino dedica su actividad a la protección y defensa de los animales. Rescatan a los que han sido abandonados e intentan darles una vida digna en el centro, así como también hacen todo lo posible para que tengan oportunidad de ser adoptados y encontrar un hogar donde se les cuide. En Valle Colino se les salva, protege y pueden encontrar un nuevo hogar.