TEA exhibe hasta el domingo el largometraje ‘Ariel’, del cineasta gallego Lois Patiño

TEA Tenerife Espacio de las Artes, en la capital tinerfeña, inició este viernes su programación estable de cine de 2026 con la proyección de Ariel, el nuevo film de Lois Patiño, que adapta La tempestad, de William Shakespeare, donde el cineasta ofrece una reflexión sobre la libertad y el destino. La cinta, protagonizada por Agustina Muñoz, Irene Escolar, Hugo Torres, José Díaz y Marta Pazos, gira sobre la idea de libertad también desde la perspectiva del miedo y ofrece una invitación a la aventura de vivir.
Ariel, donde los juegos metanarrativos entre realidad y ficción se trenzan en múltiples duplicidades, se proyecta hasta mañana domingo, en sesiones que comienzan a las 19.00 horas, en versión original en español, gallego y portugués con subtítulos. La película explora la obra de Shakespeare desde la perspectiva del personaje de Ariel, el espíritu del aire, y lleva el universo del autor británico hasta las Azores contemporáneas.