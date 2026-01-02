El Cabildo detalla las zonas y horas más afectadas en Tenerife por la borrasca Francis

El Cabildo de Tenerife, a través del área de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, mantiene activado de forma preventiva el Plan de Emergencia Insular (PEIN) en situación de alerta por vientos fuertes y fenómenos costeros, desde las 13:25 horas de este viernes 2 de enero de 2026, ante la evolución de la borrasca Francis a su paso por la Isla.
La corporación insular ha actualizado la activación del PEIN en fase de alerta teniendo en cuenta distintas observaciones meteorológicas, entre ellas la alerta por fenómenos costeros, que aconseja extremar la precaución en el litoral norte de Tenerife, así como en las costas de Buenavista del Norte, Santiago del Teide, Guía de Isora, Adeje y Arona.
Asimismo, se mantiene la alerta por vientos, con rachas del oeste, junto a una prealerta por lluvias, al ser probables chubascos dispersos que podrían ser moderados.
Avisos meteorológicos y previsión
Según la información disponible, la Agencia Estatal de Meteorología mantiene avisos por rachas de viento que podrán alcanzar o superar los 80 km/h hasta las 18:00 horas del sábado, especialmente en zonas altas, la cordillera dorsal, el municipio de La Laguna y la vertiente sur de la Isla.
En cuanto a los fenómenos costeros, este viernes se esperan vientos de fuerza 7 en la costa del área metropolitana, que incluye Tacoronte, La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, El Rosario y Candelaria. Para el sábado, se prevé oleaje de mar combinada de entre 4 y 5 metros en toda la costa norte de Tenerife.
Para el fin de semana se pronostican lluvias débiles ocasionales o puntualmente moderadas en zonas del norte y oeste de la Isla, junto a viento general del oeste, moderado, con intervalos localmente fuertes en el mar, en algunas zonas de costa del norte y del sur, en medianías y en el Parque Nacional del Teide. Son probables rachas muy fuertes, que alcanzarán o superarán los 70–80 km/h.
Estado del mar y mareas
El estado del mar empeorará notablemente, con especial incidencia en el norte de la Isla, aunque también se esperan olas más grandes de lo habitual en los municipios del oeste. El viento del oeste empujará el mar hacia tierra, coincidiendo con mareas vivas asociadas a la luna llena.
En el litoral norte se prevén olas superiores a los 4 metros durante el día, con una pleamar entre las 13:10 y las 13:30 horas. La siguiente pleamar destacable tendrá lugar entre la 01:10 y la 01:30 horas de la madrugada del domingo, con olas puntuales cercanas a los 4 metros.
Evolución prevista
Para el domingo, se espera nuevamente lluvia débil, especialmente en el norte, con viento que tenderá a disminuir durante la segunda mitad del día. Si no se producen cambios significativos, también se prevé lluvia para el lunes 5, principalmente en el norte y durante la mañana.
Recomendaciones y recursos movilizados
Desde el Cabildo se recomienda extremar la precaución en el litoral, especialmente en el norte de la Isla y en las costas de Buenavista del Norte, Santiago del Teide, Guía de Isora, Adeje y Arona.
También se insta a los municipios a adoptar medidas preventivas, reforzar la vigilancia y señalización en puntos críticos del litoral y revisar infraestructuras, con especial atención a muros de contención, taludes, redes eléctricas, mobiliario urbano, iluminación, decoración navideña y señalética.
Asimismo, se aconseja a la población seguir las indicaciones de autoprotección emitidas por las autoridades de protección civil.
En cuanto a los recursos desplegados, se han movilizado Bomberos, Brifor, CECOPIN, agrupaciones de Protección Civil, Cruz Roja, Carreteras y Guardias Rurales. El CECOPIN permanece en situación de refuerzo desde el 1 de enero y continuará así hasta la finalización de las alertas.