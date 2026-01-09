La historia de Lucky, el gato que provocó que Tenerife II sea el primer centro penitenciario de Canarias con una colonia felina

El centro penitenciario Tenerife II ha puesto en marcha la primera colonia felina gestionada de forma ética, un proyecto que supone un hito en la protección animal dentro de este ámbito en las islas.
Desde hace tiempo, varios funcionarios de Tenerife II venían alimentando de manera informal a los gatos que aparecían en las instalaciones. La situación dio un giro dramático cuando Lucky apareció colgado vivo de una alambrada, un hecho que evidenció la urgencia de establecer un control y gestión adecuada. Ya en 2018 se intentó sin éxito impulsar una colonia felina entre internos y personal.
Para desarrollar el proyecto, el Partido Animalista Pacma logró la determinante colaboración de la directora, María Victoria Bernaola, y del Ayuntamiento de El Rosario, que asume los gastos de esterilización y atención veterinaria, mientras María de la Riera, del sindicato CSIF, puso en contacto al centro con la asociación protectora Canis Proficio, encargada de la captura, esterilización y organización. Se han instalado bidones para la alimentación, mientras los funcionarios les dan de comer.