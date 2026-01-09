nacional

Tragedia en Madrid: un muerto y varios heridos tras una explosión que ha derrumbado parte de un edificio

El suceso ha tenido lugar en la tarde de este viernes en el distrito de Carabanchel
Una persona ha fallecido este viernes y otras nueve han resultado heridas, una de ellas de carácter menos grave, de una explosión de gas registrada en un edificio en obras situado en el número 26 de la calle Azcoitia, en el distrito madrileño de Carabanchel.

Se trata de un edificio de cuatro plantas y la explosión ha provocado el colapso del forjado de la cubierta de la última, según han informado desde Emergencias Madrid.

La explosión ha provocado la caída de parte del forjado de la fachada sobre la cuarta planta.

La Policía Municipal de Madrid ha recibido un primer aviso de emergencia sobre las 16.30 horas. Bomberos de la capital también se han trasladado hasta el lugar y han logrado rescatar a cuatro personas.

Además, sanitarios del Samur-Protección Civil y Summa 112 han atendido a ocho personas con heridas leves.

Además, otro herido menos grave será trasladado a un centro hospitalario, según Emergencias Madrid.

