La UE prepara un cambio radical en la ITV: esto es lo que puede empezar a revisarse en los coches a partir de 2026

La Unión Europea trabaja en una reforma que podría cambiar la forma en la que los conductores pasan la ITV en los próximos años. No se trata de una nueva obligación inmediata ni de un requisito sorpresa, pero sí de un endurecimiento progresivo de los controles, especialmente en lo relacionado con las emisiones contaminantes.
El debate ha cobrado fuerza en los últimos meses porque Bruselas quiere que los vehículos que ya circulan por las carreteras europeas cumplan en la práctica los estándares medioambientales que figuran en los papeles. Y eso pasa por revisar cómo se hacen las inspecciones técnicas.
Qué está planteando realmente la Unión Europea
La Comisión Europea ha puesto sobre la mesa una actualización de las normas de inspección técnica con dos objetivos claros: mejorar la seguridad vial y reforzar los controles anticontaminación. La propuesta se enmarca dentro del despliegue de la futura normativa Euro 7 y de los planes para modernizar las ITV en toda la UE.
La idea es que las inspecciones sean más precisas y detecten mejor los fallos que aumentan la contaminación real de los vehículos, algo que hoy no siempre ocurre con los métodos actuales.
A qué coches puede afectar
Aunque todavía no existe una norma definitiva aprobada, la hoja de ruta europea apunta a que, a partir de 2026, los países miembros empiecen a adaptar sus sistemas de ITV a estos nuevos criterios.
En la práctica, esto podría traducirse en:
- Controles más estrictos de emisiones reales
- Revisión más detallada de sistemas relacionados con el motor y el escape
- Mayor uso de diagnóstico electrónico para detectar manipulaciones o fallos
- Más dificultades para que los vehículos antiguos o mal mantenidos superen la inspección
Lo que no es cierto (y está generando confusión)
Por ahora, no hay ningún requisito nuevo obligatorio aprobado que todos los coches deban cumplir automáticamente en 2026 para pasar la ITV. Esa afirmación, que ha circulado en algunos titulares, adelanta decisiones que aún no están cerradas.
Las reformas siguen en fase de tramitación y deben pasar por el Parlamento Europeo y el Consejo antes de convertirse en ley. Lo que sí está claro es la dirección: más control ambiental y menos margen para emisiones fuera de norma.
Por qué Bruselas quiere cambiar la ITV
La UE considera que muchos vehículos contaminan más de lo que indican sus datos de homologación, especialmente con el paso de los años. Por eso, el objetivo es que la ITV deje de ser solo un trámite y se convierta en una herramienta real para reducir la contaminación en las carreteras.
Si la reforma sale adelante, el cambio será progresivo y coordinado entre países, pero marcará un antes y un después en la forma de mantener los coches en condiciones para circular.