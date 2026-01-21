Lo pillan en Canarias con la ITV caducada desde 2020

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria ha intervenido un coche que tenía la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) caducada desde el año 2020.
Así lo ha informado el cuerpo policial capitalino, que agrega que la intervención tuvo lugar por parte de agentes de la UNE en una gasolinera de la ciudad.
En este sentido, los efectivos comprobaron que, además de la ITV caducada desde hacía varios años, el vehículo tenía el seguro obligatorio vencido desde 2024 y que carecía de autorización válida para circular.
Por su parte, los policías locales realizaron las gestiones correspondientes y enviaron el vehículo al depósito.
La inspección técnica de vehículos (ITV) es una obligación periódica para todos los turismos y otros vehículos según la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y el Reglamento General de Vehículos (ambos normas oficiales en España).
El objetivo es comprobar que el vehículo cumple con los requisitos de seguridad y emisiones antes de circular por la vía pública.
Sanción por circular con la ITV caducada
- Multa económica de 200 € por circular con la ITV caducada. Esta sanción se considera una infracción grave.
- El importe puede reducirse a 100 € si se paga en el plazo de pronto pago, que suele ser dentro de los 20 días naturales desde la notificación.
- No llevar la ITV al día no conlleva retirada de puntos en la mayoría de casos.