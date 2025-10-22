La Guardia Civil para un furgón en la TF-1: sin ITV ni seguro, pero eso no fue lo que dejó a los agentes boquiabiertos

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Destacamento de Tráfico de Granadilla de Abona han detenido a dos personas, un hombre y una mujer de 35 y 24 años, respectivamente, acusados de un delito de tráfico de drogas.
Agentes de tráfico comprobaron en un servicio que un furgón circulaba por la TF-1 careciendo de seguro obligatorio y con la inspección técnica de vehículos (ITV) caducada, por lo que procedieron a darle el alto.
Una vez detenido el vehículo y dada la actitud de nerviosismo que mostraban tanto el conductor como la acompañante, los agentes procedieron a comprobar el compartimento de carga del furgón, localizando en su interior varias cajas de cartón que contenían 375 kilogramos de hachís.
La actuación está recogida dentro del marco de los dispositivos que lleva a cabo la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil con el afán de verificar que los vehículos que circulan por las vías de comunicación cumplen con la normativa vigente.