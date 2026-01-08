Golpe a la venta de drogas en La Verdellada: distribuía cocaína y hachís desde su casa

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado un grupo dedicado a la venta de cocaína y hachís que operaba en el barrio de La Verdellada en San Cristóbal de La Laguna.
La investigación se inició tras detectarse la existencia de un punto activo de venta de sustancias estupefacientes, concretamente cocaína y hachís, en el cual un individuo distribuía diversas cantidades de estas sustancias a los consumidores finales, siendo su principal área de distribución La Verdellada.
Los agentes averiguaron que el investigado distribuía la sustancia desde los aledaños de su domicilio, hasta el cuál acudían compradores de diverso perfil. Asimismo, el investigado se valía de otro colaborador para realizar las ventas y atender toda la demanda que tenía, llegando a realizar transacciones de estupefacientes de manera simultánea.
La operación policial culminó con la entrada en el domicilio del investigado, procediendo tanto a su detención como a la de su colaborador y a la incautación de diversas cantidades de sustancia estupefaciente, para lo cual se contó con la colaboración de un equipo de Guías Caninos de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife.
Fueron incautados 124 gramos de cocaína y 969 gramos de hachís, un puñal y un hacha. A los detenidos se les imputa un delito de tráfico de drogas, pasando a disposición de la autoridad judicial competente.
Colaboración Ciudadana
