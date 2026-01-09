Estafa 2,8 millones de euros con viajes de lujo a Tenerife y, cuando la descubren, finje tener cáncer: “Robó dinero hasta a su madre”

Lyne Barlow era una presunta agente de viajes que parecía tenerlo todo visto su alto nivel de vida. Además, era muy conocida por ser una persona muy generosa con sus amigos, pero todo era mentira: el dinero provenía, precisamente, de estafar a otros conocidos, por ejemplo, con viajes de lujo a Tenerife.
Según The Sun, llegó, incluso, a estafar a su madre con un viaje de lujo por valor de medio millón de libras. El viaje, por supuesto, no existía. Cuando las denuncias a la policía de se multiplicaron, fingió cruelmente tener cáncer para evitar a los clientes enfadados y la detención policial, hasta que finalmente fue llevada ante la justicia.
Debido a que Lyne Barlow era muy querida en su barrio de Stanley, en el condado de Durham, la gente pensó inicialmente que era imposible que esta respetable mujer de 38 años, esposa y madre de dos hijos, les estuviera estafando y que al final les organizaría las vacaciones o les reembolsaría el dinero.
“Lo que les hizo a sus familiares y amigos al quitarles el dinero y luego fingir que tenía cáncer fue enfermizo”, afirma una de sus víctimas, Claire Todd.
Estafas con viajes de lujo a Tenerife
Lyne empezó a ofrecer viajes de lujo a precios muy bajos. Una clienta regresó de sus vacaciones diciendo que “acababan de hacer un viaje con todo incluido a Dubái y nos ha costado 500 libras”, lo que provocó que Claire Todd, que ha sido testigo en el juicio, se decidiera a comprar uno de los viajes, en este caso a Tenerife y por solo 400 euros. Pasaría el Año Nuevo en la Isla.
La estafadora dijo que había logrado contratar un hotel y que, cuanta más gente viajara, mejor sería el precio. “Llegó a mandarme una confirmación de reserva de Jet2, parecía original, por lo que me quedé tranquila”, indicó.
Hasta 30 familias que también habían pagado el viaje a Tenerife comenzaron a denunciar en Facebook lo que ocurría, pues los rumores acerca de la mujer comenzaron a crecer. Hasta que todo llegó a oídos de la policía.
Lyne había ideado una estafa desde hacía años. Le pidió a su madre 500.000 libras señalando que harían un viaje único, para posteriormente decirle que había invertido en un negocio que la ahbía hecho “millonaria”. El negocio no era, ni más ni menos, que estafar a cientos de personas con falsas vacaciones: el dinero adelantado servía para mantener su elevado tren de vida.
Cuando la presión la rodeó, dijo que tenía cáncer “en estado muy avanzado” algo que tampoco era real. Cuando fue detenida en septiembre de 2020, apoyándose pesadamente en un bastón y llevando un pañuelo en la cabeza, dijo a los policías que estaba en tratamiento de quimioterapia.
Pero cuando le pidieron que se quitara el pañuelo, reveló una melena abundante y admitió que había mentido.
En su interrogatorio policial, decidió no contar con la presencia de un abogado, alegando que iba a responder con sinceridad a todas las preguntas.
Admitió que se había llevado todo el dinero de su madre. En cuanto al fraude de viajes, dijo que algunas vacaciones estaban reservadas o parcialmente reservadas, pero otras no, y que había mentido sobre tener cáncer para que los clientes enfadados que habían sido estafados desistieran.
Curiosamente, dijo que había estado comprando miles de libras en billetes de lotería con la esperanza de ganar mucho dinero para poder devolverlo a la gente.
El 20 de octubre de 2022, en el Tribunal Penal de Durham, Lyne Barlow se declaró culpable del robo del dinero de su madre, de diez cargos de fraude y de uno de blanqueo de capitales.
El caso vuelve ahora la actualidad, ya que la BBC ha realizado un documental en el que narra la historia de esta estafadora a la que un presunto viaje a Tenerife acabó por descubrir sus mentiras.