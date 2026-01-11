sucesos

Vuelca con su coche en un aparatoso accidente de tráfico en Tenerife

Fue necesaria la intervención de los efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife
Vuelca con su coche en un aparatoso accidente de tráfico en Tenerife
Vuelca con su coche en un aparatoso accidente de tráfico en Tenerife. DA
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

Una mujer, de la que no han trascendido más datos, resultó herida tras un aparatoso accidente de tráfico que tuvo lugar a las 23.13 horas de ayer, sábado, en la calle Cascajal, dentro del término municipal de El Rosario, según informa el 112.

Por su parte, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a la afectada, que presentó diversos traumatismos de carácter moderado por los que fue trasladada al Hospital Universitario de Canarias (HUC).

  1. Muere un joven de 21 años en un trágico accidente con un vehículo portaequipajes en CanariasMuere un joven de 21 años en un trágico accidente con un vehículo portaequipajes en un aeropuerto Canarias
  2. Un 'héroe anónimo' salvó la vida a una mujer en un restaurante de TenerifeUn ‘héroe anónimo’ salvó la vida a una mujer en un restaurante de Tenerife

Intervención de Bomberos de Tenerife

Previamente, fue necesaria la intervención de los efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, quienes aseguraron el vehículo, que quedó volcado de forma lateral, y liberaron a su ocupante del habitáculo.

La Policía Local reguló el tráfico en la vía y realizó el atestado correspondiente.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas