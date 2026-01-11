Vuelca con su coche en un aparatoso accidente de tráfico en Tenerife

Una mujer, de la que no han trascendido más datos, resultó herida tras un aparatoso accidente de tráfico que tuvo lugar a las 23.13 horas de ayer, sábado, en la calle Cascajal, dentro del término municipal de El Rosario, según informa el 112.
Por su parte, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a la afectada, que presentó diversos traumatismos de carácter moderado por los que fue trasladada al Hospital Universitario de Canarias (HUC).
Intervención de Bomberos de Tenerife
Previamente, fue necesaria la intervención de los efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, quienes aseguraron el vehículo, que quedó volcado de forma lateral, y liberaron a su ocupante del habitáculo.
La Policía Local reguló el tráfico en la vía y realizó el atestado correspondiente.