Vuelve el buen tiempo a Canarias: la Aemet confirma un cambio este martes

La previsión meteorológica para este martes indica que habrá cielos poco nubosos en general, con intervalos en el este y norte durante la madrugada y a primeras horas del día, así como en el oeste por la tarde, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas mínimas sufrirán pocos cambios, que tenderá a ser más acusado en zonas altas y en la vertiente oeste, mientras, las máximas irán en ligero ascenso, salvo en altas cumbres centrales, donde habrá pocos cambios. Los termómetros oscilarán entre los 23 grados de máxima en Tenerife y los 9 de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará flojo de dirección variable, con brisas en costas, dominando la componente oeste durante la segunda mitad del día. En cumbres, soplará moderado del oeste.
