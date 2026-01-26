La borrasca Joseph obliga a la Aemet a activar avisos en Canarias desde este miércoles

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos amarillos por fenómenos costeros en varias zonas de Canarias para este miércoles, 28 de enero de 2026, ante la previsión de mar combinada del noroeste con olas de entre 4 y 5 metros.
Los avisos afectarán al este y oeste de La Palma desde las 00:00 horas y se mantendrán activos todo el día.
En El Hierro, el aviso entrará en vigor a partir de las 03:00 horas, y en el norte de Tenerife y el área metropolitana de Tenerife comenzará también a las 03:00 horas y se prolongará durante toda la jornada.
En Gran Canaria, el aviso por fenómenos costeros afectará al norte de la Isla desde las 06:00 horas, mientras que en Lanzarote entrará en vigor a la misma hora. En el caso de Fuerteventura, el aviso comenzará a las 08:00 horas, igualmente durante todo el día.
Según la previsión meteorológica, este episodio de fuerte oleaje está relacionado con la influencia indirecta de la borrasca Joseph, que afectará de forma más intensa a la Península, pero cuyos efectos marítimos alcanzarán al Archipiélago.
La meteoróloga de RTVC, Vicky Palma, ha explicado que aunque la borrasca no tendrá un impacto significativo en tierra en Canarias, el oleaje registrado en las Islas a partir de este miércoles estará vinculado a este sistema, especialmente en el litoral norte y noroeste.
La Aemet prevé para Canarias una situación marcada por la estabilidad atmosférica, con cielos poco nubosos o despejados, temperaturas con pocos cambios y viento flojo de dirección variable, que tenderá a girar a oeste al final del día.
En cuanto al estado de la mar, se espera mar rizada a marejada y mar de fondo del noroeste, con olas que irán disminuyendo de 4–5 metros a 2–3 metros a lo largo de la jornada.