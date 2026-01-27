Buscan una familia para Willou en Valle Colino: su dueña, una persona mayor, ya no puede cuidarle

Willou tiene 8 años, pesa 18 kilos y llevaba desde 2019 viviendo en una casa. Había sido adoptado y conocía lo que era tener un hogar estable. Sin embargo, su historia ha dado un giro y ha tenido que regresar al albergue comarcal Valle Colino, en Tenerife, porque su adoptante, una persona mayor, se ha quedado sola y ya no puede seguir haciéndose cargo de él.
Desde el albergue explican que se trata de un caso cada vez más frecuente: adopciones que se rompen por cambios vitales inevitables, no por falta de cariño, sino por situaciones personales que hacen imposible continuar con la convivencia.
Un perro con carácter tranquilo que necesita estabilidad
Willou no es un perro especialmente demandante. Es independiente, necesita su espacio y que respeten su manera de ser, por lo que busca una familia tranquila, capaz de entender su carácter sin forzarlo. Con las personas se lleva bien, aunque no es especialmente cariñoso, y necesita tiempo para generar confianza.
Con otros perros puede mostrarse dominante, por lo que desde Valle Colino recomiendan que sea perro único en el hogar. No se conoce su comportamiento con gatos. Además, es un perro activo al que le encanta caminar, por lo que necesita paseos largos y una rutina diaria estable.
Por su forma de relacionarse, el albergue desaconseja su adopción en familias con niños, ya que no es un perro apto para convivir en entornos ruidosos o imprevisibles. Lo ideal sería una casa calmada, con personas que respeten sus tiempos y su espacio.
Castrado, vacunado y listo para ser adoptado
Willou se entrega castrado, con microchip y con todas las vacunas al día. Su adopción es presencial y el albergue no realiza reservas. Las personas interesadas pueden acudir directamente a las instalaciones de Valle Colino, ubicadas en Finca España (La Laguna).
Desde el centro recuerdan que compartir su historia también ayuda, ya que muchas adopciones llegan gracias a que alguien ve una publicación y la envía a la persona adecuada.
Una historia que se repite en los albergues
La historia de Willou refleja una realidad silenciosa: muchos animales vuelven a los albergues cuando cambian las circunstancias de sus familias, especialmente en el caso de personas mayores que se quedan solas o no pueden seguir asumiendo los cuidados diarios.
Ahora, Willou espera una nueva oportunidad. Una familia tranquila, con tiempo para pasear, paciencia para respetar su carácter y ganas de ofrecerle estabilidad, puede marcar la diferencia y cambiar de nuevo su vida.