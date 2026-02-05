¿Vives cerca de uno de ellos? Estos son los 5 pueblos de Canarias que triunfan entre los más bonitos de España

La red de municipios integrados en la Asociación Los Pueblos Más Bonitos de España cerró 2025 con un total de 40 millones de visitantes, lo que supone un incremento del 2% respecto al año anterior.
Del total de viajeros, el 71% procedía del turismo nacional, mientras que el 29% correspondió a visitantes internacionales, consolidando el atractivo de estos destinos más allá del mercado interno.
Los 5 pueblos de Canarias que están en la lista
Dentro de esta red nacional figuran cinco municipios canarios:
- Teguise (Lanzarote)
- Garachico (Tenerife)
- Tejeda (Gran Canaria)
- Betancuria (Fuerteventura)
- Agulo (La Gomera)
Estas localidades forman parte del modelo de turismo rural y patrimonial que impulsa la asociación en más de un centenar de municipios repartidos por toda la geografía española.
Canarias, entre las comunidades más visitadas
En términos de distribución territorial, Andalucía (8,05 millones), Castilla y León (6,36 millones) y Canarias (4,77 millones) encabezaron el volumen total de visitas dentro de esta red de destinos rurales.
En el caso del Archipiélago, además, el visitante extranjero supera el 50% del total, impulsado principalmente por mercados emisores como Francia, Reino Unido, Alemania o Países Bajos, a los que se suman Estados Unidos, Portugal y Bélgica.
El turismo rural rompe con la estacionalidad
Uno de los aspectos más destacados del informe es la desestacionalización del turismo en varios municipios del interior peninsular.
Localidades como Almonaster La Real o Baños de la Encina registran una afluencia constante durante todo el año, sin depender exclusivamente de temporadas altas.
Sin embargo, otros destinos siguen vinculados al turismo estival, especialmente aquellos próximos al litoral mediterráneo o en Baleares, como Peñíscola o Mojácar.
Un cambio silencioso en el mapa turístico
Más allá de las cifras, este crecimiento confirma una transformación progresiva del modelo turístico en España.
Mientras destinos tradicionales de sol y playa continúan marcados por la estacionalidad, la red de Los Pueblos Más Bonitos de España está logrando equilibrar los flujos turísticos durante todo el año, generando actividad económica en más de un centenar de municipios rurales.
Esta tendencia apunta a una diversificación del turismo nacional e internacional, con un peso creciente de escapadas culturales y de naturaleza frente al modelo vacacional tradicional.
Los 5 pueblos de Canarias que están en la lista
En Lanzarote, Teguise forma parte de la red gracias a su bien conservado conjunto histórico, sus calles empedradas y su tradicional mercadillo dominical, uno de los más concurridos del Archipiélago, que combina artesanía local, gastronomía y patrimonio en pleno corazón de la antigua capital insular.
En Tenerife, Garachico destaca por su arquitectura colonial, su trazado urbano histórico y sus piscinas naturales de origen volcánico, formadas tras la erupción de 1706, que hoy constituyen uno de los principales atractivos turísticos del norte de la Isla.
En Gran Canaria, Tejeda se sitúa en un enclave de alta montaña dentro de la cumbre grancanaria, con vistas privilegiadas al Roque Nublo y al Bentayga, combinando senderismo, paisaje volcánico y gastronomía tradicional como señas de identidad.
En Fuerteventura, Betancuria aporta su valor histórico como antigua capital de la Isla, con un casco urbano que conserva iglesias, museos y edificaciones tradicionales vinculadas a los primeros asentamientos europeos en Canarias.
Por su parte, en La Gomera, Agulo sobresale por su trazado tradicional, su arquitectura popular y sus miradores naturales con vistas al Parque Nacional de Garajonay, integrando paisaje y patrimonio en uno de los municipios más representativos del turismo rural gomero.