Estos son los 5 pueblos más bonitos de Canarias: desde la primera ciudad de las Islas a lugares acechados por piratas

Los pueblos más bonitos de Canarias… de manera reconocida. La red de los Pueblos Más Bonitos de España cuenta con hasta cinco lugares en las Islas que son reconocidos no solo por su belleza, también por su sostenibilidad.
La asociación nace “de la convicción y necesidad” de poner en conocimiento de todo el mundo los maravillosos pueblos que salpican la geografía española. Lugares de gran belleza que destilan historia y cultura a la par, villas donde la tradición envuelve al viajero, que al mezclarse con los lugareños, pasa a formar parte de este marco único aunque sea solo por unos instantes.
Los pueblos más bonitos de Canarias
Agulo (La Gomera). El llamado Balcón del Atlántico, por sus espectaculares vistas del Teide o Bombón de La Gomera, es uno de los municipios más pequeños de Canarias (1.183 habitantes). Agulo cuenta con un pintoresco casco histórico, pero también tiene tres barrios más, Lepe, La Palmita y Las Rosas, estos últimos puerta de entrada del Parque Nacional de Garajonay.
En esa zona alta de Agulo se encuentra uno de sus mayores atractivos turísticos, el espectacular mirador de Abrante, diseñado por José Luis Bermejo, que hoy tiene su restaurante cerrado.
Garachico (Tenerife). Otro de los pueblos más bonitos de Canarias seguramente, el más nombrado. En el caso de Garachico priva su gastronomía, elaborada a base de productos del mar. Es el único lugar donde pueden comerse lapas, burgados, viejas recién capturadas y otras exquisiteces marinas. Miles de turistas visitan Garachico nada año.
El municipio cuenta con la Medalla de oro de Bellas Artes por sus tesoros artísticos. La Casa de los Condes de La Gomera, la iglesia de San Pedro de Daute -la primera de la comarca-, la ermita de San Roque, la iglesia de Santa Ana, el convento de San Francisco o la ermita de los Reyes, una joya pequeña que se encuentra escondida, son solo algunos ejemplos.
Betancuria (Fuerteventura). Betancuria fue la primera ciudad fundada en Canarias y la primera capital de la región hasta 1834. Situada en el valle del Macizo de Betancuria, un parque rural, resulta una de las zonas menos desérticas de Fuerteventura, además de su municipio menos poblado, ya que no llega a los 800 habitantes.
Es la localidad de mayor interés histórico artístico de esta isla y uno de sus grandes atractivos es el Museo Arqueológico de Betancuria, donde el viajero puede ver cómo vivían los antiguos habitantes de Fuerteventura.
Betancuria, primer pueblo de Fuerteventura en entrar a la Asociación Los Pueblos más Bonitos de España, debe su nombre al conquistador francés Jean de Bethencourt.
Teguise (Lanzarote). Hablar de Teguise es hacerlo de otro de los pueblos más bonitos de Canarias. Destaca el centro de la ciudad, La Villa para los lanzaroteños, lugar que, entre otras cosas, presume de tener uno de los mercadillos más grandes de Canarias, con más de cuatrocientos puestos de venta.
Las blancas casas coloniales con esquinas de piedra desnuda, la carpintería de balcones y puertas pintada de verde o las calles adoquinadas sin tráfico, así como la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, el convento de Santo Domingo, que acoge el Ayuntamiento, y el de San Francisco, que en la actualidad es la sede del Museo de Arte Sacro, son sus grandes atractivos.
Costa Teguise es la parte de esta localidad con mayor afluencia turística y se ubica a unos 15 kilómetros de Arrecife, la capital insular. Ocupa una superficie de diez millones de metros cuadrados, de los cuales ocho son zonas verdes.
Tejeda (Gran Canaria). Tejeda es un pequeño municipio ubicado en el centro de Gran Canaria, conocido por su impresionante entorno montañoso y su rica herencia natural y cultural. Con apenas 1.800 habitantes, es uno de los pueblos más altos y menos poblados de la Isla.
Destacan en su paisaje el Roque Nublo, símbolo geológico de Gran Canaria, y el Pico de los Pozos de las Nieves, el punto más alto de la Isla. Su casco histórico alberga joyas como la Iglesia de Nuestra Señora del Socorro y el Parador de Tejeda, famoso por sus vistas panorámicas.
Recientemente se viralizó por haber sido el escenario del rodaje de uno de los episodios de la exitosa serie Black Mirror.
Los pueblos más bonitos de Canarias y su acuerdo “por un turismo más sostenible”
La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias ultima un futuro convenio de colaboración con los municipios de los pueblos anteriormente citados, en la red de los Pueblos Más Bonitos de España, para impulsar proyectos de infraestructuras turísticas que fomenten su desarrollo sostenible y mejoren la experiencia turística sin comprometer su esencia ni su identidad.
En el marco del Día Mundial de los Pueblos Más Bonitos de España, que se conmemora cada 1 de octubre, el Ejecutivo regional destaca la relevancia del futuro convenio con estos cinco municipios de la red nacional de los Pueblos Más Bonitos de España, una asociación conformada por 122 municipios que trabaja por la conservación, difusión y promoción del valioso patrimonio rural, cultural y natural de estos destinos, recuerda la Consejería en una nota.
El documento, que ha contado con la aportación activa de los cinco pueblos y actualmente se encuentra en fase de culminación, establecerá un marco de actuación conjunta para impulsar proyectos de infraestructuras turísticas que respeten la singularidad de cada una de estas localidades, fomentando su desarrollo sostenible y mejorando la experiencia turística sin comprometer su esencia ni su identidad.