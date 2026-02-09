Sanidad confirma 9 bebés afectados en Canarias por leches infantiles contaminadas

La alerta sanitaria por fórmulas infantiles contaminadas con la toxina cereulida (producida por la bacteria Bacillus cereus) ya tiene cifras concretas en el Archipiélago. Según han confirmado el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Sanidad, nueve bebés sufrieron síntomas gastrointestinales en las Islas asociados al consumo de estos productos. De ellos, dos requirieron hospitalización, aunque las autoridades recalcan que en ningún caso se trató de cuadros graves.
En el conjunto de España, el Ministerio ha notificado al Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) un total de 41 casos confirmados, repartidos en diez comunidades autónomas. Del total nacional, 13 menores tuvieron que ser ingresados, incluyendo los dos casos de Canarias, pero todos han recibido ya el alta médica.
Afectados y síntomas
La investigación epidemiológica sitúa la mediana de edad de los afectados en los 4 meses.
El cuadro clínico común ha consistido en vómitos y diarrea, síntomas típicos de la intoxicación por esta toxina que, en bebés menores de seis meses, genera un riesgo especial debido a la rapidez con la que pueden sufrir deshidratación.
Además de los 41 confirmados, se estudian otros diez casos con síntomas compatibles, aunque en nueve de ellos no se ha podido identificar con precisión el lote de la fórmula consumida.
Solo un menor en España precisó ingreso en la UCI, aunque Sanidad aclara que se debió a una infección respiratoria concurrente y no exclusivamente a la sintomatología gastrointestinal.
Alertas y leches retiradas
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido seis alertas entre el 12 de diciembre y el 17 de febrero para retirar diversos lotes y marcas del mercado.
Aunque el riesgo actual se considera bajo gracias a esta retirada masiva, el ECDC advierte del peligro de que algunas de estas fórmulas permanezcan aún en los hogares.
- Coordinación europea: Siete países de la UE investigan casos similares, aunque aún no se ha establecido una definición de caso común para toda Europa.
- Dificultad diagnóstica: Las autoridades admiten que es difícil vincular todos los casos, ya que los síntomas de la toxina cereulida son muy parecidos a los de las infecciones virales comunes de invierno.
Recomendaciones a las familias
Sanidad e instituciones europeas insisten en que los productos retirados no deben administrarse bajo ningún concepto y deben ser devueltos al punto de venta.
Ante la presencia de vómitos o diarrea persistente en lactantes, se recomienda consultar de inmediato con un pediatra, independientemente de si se sospecha o no del consumo de las marcas afectadas.
El Ministerio de Sanidad mantiene la vigilancia activa junto a las comunidades autónomas y la AESAN para actualizar la información conforme avance la evaluación de este evento sanitario.