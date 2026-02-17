Bomberos de Tenerife rescatan a dos ocupantes atrapados en un vehículo en la carretera de la cumbre

Un aparatoso accidente de tráfico ha movilizado esta mañana a los servicios de emergencia en el municipio de Arafo. Dos personas, una mujer de avanzada edad y un hombre de mediana edad, han resultado heridas de carácter moderado después de que el vehículo en el que viajaban se saliera de la vía en la carretera TF-245, en sentido hacia la cumbre.
El incidente se registró a las 09:06 horas, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió la alerta sobre la salida de vía de un turismo. De inmediato, se activó un dispositivo de rescate y asistencia sanitaria en la zona.
Rescate de los ocupantes
Dada la posición del vehículo tras el impacto, fue necesaria la intervención del Consorcio de Bomberos de Tenerife. Los efectivos del cuerpo procedieron a realizar las maniobras de rescate de los dos afectados, quienes habían quedado en el interior del habitáculo. Una vez asegurada la zona y liberados los heridos, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) pudo proceder a su estabilización.
Valoración de los heridos
Los afectados han sido identificados como:
- Una mujer de 87 años, que presentaba un traumatismo en la cadera de carácter moderado. Fue evacuada en una ambulancia sanitarizada.
- Un hombre de 56 años, asistido por un traumatismo craneal también de carácter moderado y trasladado en una ambulancia de soporte vital básico.
Ambos fueron derivados al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, donde permanecen bajo observación médica.
Al lugar del siniestro también se desplazaron agentes de la Guardia Civil, quienes se encargaron de regular el tráfico en la vía y realizar las diligencias oportunas para determinar las causas que provocaron la pérdida de control del vehículo.