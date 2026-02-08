Dos jóvenes heridos tras un vuelco en el mirador de Chipeque: el coche se salió de la vía

Un aparatoso accidente de tráfico ha tenido lugar en la tarde de este sábado en el municipio de Santa Úrsula, dejando a dos jóvenes de 18 años con heridas de carácter moderado. El suceso se produjo en el kilómetro 25 de la carretera TF-24, en las inmediaciones del acceso al popular mirador de Chipeque.
Según los datos facilitados por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2, el vehículo en el que viajaban los jóvenes sufrió una salida de vía y posterior vuelco, quedando en una situación delicada que obligó a la intervención inmediata de los recursos de emergencia.
Intervención sanitaria y traslados
El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) se desplazó hasta el lugar del siniestro con varias ambulancias. Tras realizar la primera asistencia “in situ”, los sanitarios confirmaron que tanto la mujer como el hombre presentaban diversos traumatismos de pronóstico moderado.
Una vez estabilizados, ambos afectados fueron trasladados al Hospital Universitario de Canarias (HUC) para recibir atención especializada