El dramático accidente en Arucas que ha dejado a una mujer herida de gravedad tras un efecto cadena

Una mañana de sábado marcada por la tragedia en las carreteras de Gran Canaria. Una mujer de 56 años ha resultado herida de carácter grave tras ser víctima de un aparatoso accidente en Arucas, provocado por una compleja colisión múltiple en la que se vieron implicados un camión y dos turismos.
El suceso, que tuvo lugar en la carretera GC-330, se originó en torno a las nueve de la mañana. Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias, el incidente se desencadenó tras el choque inicial entre dos coches. La fuerza del impacto provocó que uno de los vehículos golpeara a un camión, el cual, sin control, terminó arrollando a dos mujeres que se encontraban en la zona.
Intervención de emergencia y estado de las víctimas
La víctima más afectada es una mujer de 56 años que, en el momento inicial de la asistencia, presentaba diversos politraumatismos de pronóstico grave. El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), tras estabilizarla en el lugar del accidente, procedió a su traslado inmediato en una ambulancia medicalizada hacia el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.
La segunda afectada, una mujer de 49 años, corrió mejor suerte al sufrir únicamente contusiones de carácter leve. No obstante, también fue evacuada al mismo centro hospitalario para una valoración completa y descartar lesiones internas.
Despliegue de seguridad en la GC-330
El impacto de la colisión obligó a un importante despliegue de medios en la vía. Efectivos de los Bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria se desplazaron al lugar para asegurar la zona y los vehículos implicados, evitando riesgos mayores derivados del vertido de líquidos o restos de la carrocería.
Por su parte, la Guardia Civil se hizo cargo de la instrucción de las diligencias correspondientes para esclarecer las causas exactas de este siniestro en cadena, mientras que la Policía Local colaboró activamente en la regulación del tráfico y en el dispositivo de asistencia.
Este nuevo incidente vuelve a poner de manifiesto la peligrosidad de las distracciones y la importancia de la seguridad vial en tramos interurbanos de la isla, dejando constancia de un suceso que pudo haber tenido consecuencias aún más devastadoras.