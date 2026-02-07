Una motorista de 21 años herida tras un accidente en la TF-5

Una joven de 21 años ha resultado herida a mediodía de este sábado tras sufrir una colisión entre el coche y la moto en la que circulaba por la autopista TF-5. El accidente se registró a las 13:45 horas a la altura del kilómetro 8, dentro del término municipal de La Laguna y en sentido norte.
Tras recibir el aviso del impacto, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias activó de inmediato un dispositivo de emergencia para asistir a la víctima y evitar mayores retenciones en una zona de tráfico denso a esa hora del día.
Trasladada al Hospital de La Candelaria
El personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a la afectada en el lugar del siniestro. Según la valoración inicial, la mujer presentaba diversos traumatismos de carácter moderado. Tras ser estabilizada, fue evacuada en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.
En el operativo también participó una ambulancia medicalizada del SUC, aunque finalmente fue el recurso de soporte vital básico el que realizó el traslado al centro hospitalario capitalino.
Efectivos de la Guardia Civil se desplazaron al punto kilométrico indicado para instruir las diligencias correspondientes y regular el tráfico, que se vio condicionado durante la intervención de los servicios de emergencia. Por su parte, el personal del servicio de Carreteras del Cabildo de Tenerife procedió a la limpieza de la vía para garantizar la seguridad del resto de conductores.