Adepac responsabiliza al Cabildo de la situación del refugio de Ravelo

La presidenta de la Asociación de Defensa y Protectora de Animales de Canarias Adepac Canarias, Yahaira Tovar, responsabilizó ayer al Cabildo de Tenerife de la actual situación del refugio de Ravelo, en El Sauzal, en el que viven 300 perros y que corre el riesgo de cerrar sus puertas debido a “la desidia política del equipo de gobierno del Cabildo (CC y PP)”, declaró.
Tovar compareció en rueda de prensa junto a la portavoz del Partido Animalista Pacma, Yolanda Morales, para denunciar los incumplimientos de la Corporación insular, a cuyos responsables les recordó que se firmó un convenio en 2009 mediante el cual Adepac le cedió unas instalaciones por valor de un millón y medio de euros a cambio de concederle la gestión durante 30 años, pagar el mantenimiento del centro, y una subvención para hacerse cargo del bienestar animal y seguir siendo una entidad pionera en el “sacrificio cero que apuesta por la calidad de vida de los animales”.
Sin embargo, añadió, el Cabildo “ha incumplido” el acuerdo y ha decidido “quitarles” este año la partida de 250.000 euros para cambiar el procedimiento en el acceso a las subvenciones con el argumento que todas las protectoras tengan apoyo económico suficiente para su normal funcionamiento. “Me parece irrespetuoso que dé por inválido un convenio y no busque fórmulas para seguir ayudando”, declaró.
Una decisión que no solo no se les comunicó sino que “deja a la protectora en una situación de desamparo absoluto y aboca al centro a un cese de actividad inminente”, declaró Tovar. “Aunque nadie va a ir a poner un precinto, el cierre de Adepac es la falta de subvención”, sostuvo.
Esta última precisó que “la última vez que nos reunimos con alguien del Gobierno insular fue con su vicepresidente, Lope Afonso, el 1 de febrero de 2024, y su respuesta fue que no me preocupara, que todo se iba a arreglar”. Por lo tanto, añadió, “no solo no llaman ni intentan negociar, sino que además hacen una jugada sucia y dejan en desamparo a cientos de animales”.
“Que digan qué quieren hacer con Adepac, con los perros y con el albergue, porque el Cabildo miente mucho”, sentenció la presidenta. Como ejemplo, citó que en 2023 anunció que se destinaban 795.000 euros para obras de mejora y carácter de urgencia en el refugio “y después nos lo quitaron y se lo dieron a Asaga”. “La contestación de Lope Afonso cuando le preguntamos fue que en enero de 2024 se retomaba, pero ¿dónde están?, porque yo lo sé”, incidió. Lo mismo ocurrió a comienzos del pasado año cuando el Cabildo prometió 625.000 euros para el albergue “y aún no los hemos visto”, apuntó.
Yahaira Tovar dejó claro que “Adepac había trabajado mucho para que ahora se le menosprecie”, y advirtió de que “no iba a dejar de luchar para que siga siendo un albergue de sacrificio cero y con calidad de vida. No vamos a permitir que llegue a manos de empresas de plagas”. Lo dijo en referencia al Centro de Protección Animal Tierra Blanca, gestionado por Tragsa “a dedo”, según Yolanda Morales, “y con una asignación económica muy superior”.
Esta última destacó la labor realizada durante más de 30 años por la protectora, que recibe a perros con cáncer, fracturas y otras enfermedades, algo que no hacen en otros centros y por eso los costes son elevados. Es el caso de Wonder un perro ciego presente en la comparecencia, que necesita una operación de cataratas y estar en unas condiciones especiales para que nadie lo ataque. “La subvención no alcanza a cubrir estos costes y mucha gente dona porque confía en Adepac”, sentenció.