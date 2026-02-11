el tiempo

La Aemet activa el aviso amarillo en Canarias para el primer día de Carnaval en la calle

El fuerte viento y el desplome de las temperaturas en el interior marcarán el inicio de los actos carnavaleros, con rachas muy fuertes en cumbres y vertientes expuestas
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este miércoles un aviso amarillo por viento en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y la isla de Gran Canaria, que entrará en vigor el viernes, coincidiendo con el primer día de Carnaval en la calle.

De resto, la Aemet prevé nubosidad en el norte de las islas más montañosas, Lanzarote y Fuerteventura, con baja probabilidad de lluvias que en todo caso serían débiles y ocasionales.

Las temperaturas presentarán un ligero descenso en costas, que será moderado en zonas de interior:

  • Santa Cruz de Tenerife: 17-22ºC.
  • Las Palmas de Gran Canaria: 17-22ºC.

Aviso amarillo por viento

El viento soplará con intervalos de fuerte y se intensificará en la tarde del viernes. Asimismo, la Aemet insiste en la probabilidad de rachas localmente muy fuertes en cumbres y vertientes oeste y este de las islas de mayor relieve.

