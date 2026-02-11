carnaval santa cruz

“Estamos hartos de los orines”: el grito de los vecinos de Santa Cruz de Tenerife que blindan sus casas en el Carnaval

Las comunidades de la capital ultiman el despliegue de escudos metálicos y refuerzos de limpieza para protegerse de los actos vandálicos que cada año arruinan portales y fachadas
El "blindaje" de Santa Cruz de Tenerife ante el Carnaval: las comunidades instalan escudos contra el vandalismo y los orines
Bajo el lema de los "Ritmos Latinos", el CAF ha lanzado carteles en redes sociales apelando al civismo.
Santa Cruz de Tenerife se prepara para bailar al son de los ritmos latinos del Carnaval 2026, pero los vecinos del centro ya están levantando sus propios “muros” de protección ante el vandalismo. “Estamos hartos de los orines“, aseguraba un residente de la zona en redes sociales.

El Colegio de Administradores de Fincas (CAF) ha lanzado una alerta ante el inicio del Carnaval en la calle, instando a las comunidades a blindar sus accesos frente a los actos vandálicos, los orines y la suciedad que cada año suponen un presupuesto extra para cientos de propietarios.

Tablones y chapas para salvar el portal

Muchas comunidades ya están instalando elementos removibles como chapas metálicas y tablones para proteger las zonas comunes.

Este año, el CAF destaca que se está optando por soluciones de mayor calidad estética que puedan ser reutilizadas en futuros carnavales, evitando así un gasto recurrente.

Cartel contra los actos vandálicos en edificios de Santa Cruz en Carnaval. DA

Limpieza extraordinaria: el “impuesto” del Carnaval

Más allá de los daños físicos, las comunidades asumen un esfuerzo económico especial para contratar:

  • Servicios extraordinarios de limpieza para paliar el efecto de los orines.
  • Refuerzo en la seguridad de portales y garajes.
  • Uso de productos anti-orines en zonas sensibles.

Campaña inspirada en Celia Cruz

Bajo el lema de los “Ritmos Latinos”, el CAF ha lanzado carteles en redes sociales apelando al civismo. Se busca un equilibrio entre la diversión y el descanso vecinal, recordando que detrás de cada fachada hay familias que intentan mantener la convivencia durante los días de mayor afluencia.

