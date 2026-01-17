Santa Cruz de Tenerife abre el Carnaval 2026 bailando ‘ritmos latinos’ bajo la lluvia

El frío y la lluvia no importaron: la noche trascurrió ligera como una samba. La gran gala inaugural del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife derrochó anoche alegría, elegancia y agilidad y ya puede contarse como el primer triunfo de Daniel Pages, director artístico de esta edición, y todo su equipo.
En la previa, la kisscam calentó un poco el ambiente para arrancar con vacilón la primera gran noche de las candidatas, que convirtió el paseo Teniente Francisco Grandi Giraud en una pasarela.
El comienzo resultó una explosión y una declaración de intenciones a seguir a pies juntillas la alegoría, con en una versión de Beijar Na Boca, de Claudia Leitte, y letra especial para la ocasión interpretada por la cantante Anaé. Las comparsas llenaban todo el espacio posible: en el escenario, entre el público, donde miraras. Sensacional.
A continuación, Elvis Sanfiel, maestro de ceremonias, tomó el foco para presentar a la orquesta en directo que, sin perder el ritmo, puso música a un particular desfile de grupos infantiles (al estilo de los Juegos Olímpicos), escoltando a Camila Dorta Díaz, la reina infantil saliente. En menos de cinco minutos, ya tenían orden para la galita, que abrirá Sofía Campos Ramos, con la fantasía Burbujas de amor, de Sedomir Rodríguez de la Sierra.
Las agrupaciones de mayores, las musicales y rondallas acompañaron también a la reina saliente, María Julia Bello. Elegancia pura en el sorteo, en el que debían decidir con qué güira quedarse para conocer su número de participación. La primera en desfilar será Antonia Adelaida Torres Carballo, con el diseño de Alfonso Bello titulado Deseo.
Con guiño a Venezuela, desfiló Elizabeth Victoria Ledesma Laker, la reina del Carnaval de 2025 junto a murgas adultas, comparsas y el descaro del Dragnaval, la última incorporación a los concursos.
El momento más esperado de la noche estuvo acompañado de una preciosa interpretación a piano y voz de la Garota de Ipanema por la cantante Zaira Almeida. Buen gusto y mimo a raudales en un ambiente que se tornó de cóctel, a juego con el despampanante traje de Swarovski de Ceci Wallace, candidata de Dormitorum y DIARIO DE AVISOS, que desfilará en sexto lugar el 11 de febrero, día en que se celebrará la gran gala de elección de la reina del Carnaval. La encargada de romper el hielo será la candidata de Santi Castro, Arlena Rubí Mantecón Hernández, con su fantasía Luminis.
Tras la foto de familia, intervino José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz de Tenerife, que agradeció que la lluvia diera una tregua justo al comenzar y dejara disfrutar de la noche. Antes de marcharse, como ya es habitual en esta cita, desveló una sorpresa: Manny Manuel como artista invitado a la gala de la reina.
El acto terminó como empezó, con fuegos, confeti, Anaé cantando Nuestra Fiesta, un tema compuesto especialmente para esta edición, y las comparsas.
Cuando más apoteosis parecía imposible, salió a la pasarela Elizabeth Ledesma Laker, la todavía reina con su traje al completo, un diseño de Alexis Santana titulado Conexión para despedirse del cetro. Batucadas, zancudos, baile, una comparsa, y otra y otra más. Un derroche. Explotó el Carnaval.
La próxima cita santacrucera con Don Carnal tendrá lugar el viernes, 23 de enero, en el Recinto Ferial; con el arranque del concurso de murgas infantiles, ya sobre el escenario oficial de Los ritmos latinos.