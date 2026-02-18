La Aemet confirma el cambio que muchos esperaban: la calima se despide de Canarias

La previsión meteorológica para este miércoles, 18 de febrero, indica que estará poco nuboso con intervalos de nubes bajas en el noreste a primeras y últimas horas, además de existir una calima ligera remitiendo desde primeras horas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas estarán en ligero descenso en costas, en especial en las máximas del norte; y con pocos cambios en el resto de zonas. Los termómetros oscilarán entre los 25 grados de máxima en Tenerife y los 13 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará del noreste con intervalos de fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste, predominando las brisas en el oeste; en cumbres centrales, viento flojo de componente este.
En Gran Canaria estará poco nuboso con intervalos de nubes bajas en el norte a primeras y últimas horas.
Por su parte, en Lanzarote y Fuerteventura también habrá cielo poco nuboso con intervalos matinales de nubes bajas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas estarán con pocos cambios salvo por un descenso de las máximas en el norte. Los termómetros oscilarán entre los 22 grados de máxima y los 17 de mínima en Las Palmas de Gran Canaria.
En cuanto al viento, soplará del noreste con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, predominando las brisas en el suroeste; en cumbres, viento flojo de dirección variable rolando a noreste al final del día.