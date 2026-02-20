Vuelve el buen tiempo a Canarias: la Aemet confirma una subida de las temperaturas

La previsión meteorológica para este viernes indica que estará poco nuboso, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Por su parte, al nordeste, especialmente por debajo de los 700 y 800 metros, se esperan intervalos nubosos durante las horas nocturnas.
Las temperaturas sufrirán pocos cambios, salvo ligeros ascensos en las máximas y ligeros descensos de las mínimas en zonas del interior. Los termómetros oscilarán entre los 21 grados de máxima en la isla de Tenerife y los 12 de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste, sin descartar rachas localmente muy fuertes durante la primera mitad del día. En las costas del oeste, predominarán las brisas.
En el Teide (Tenerife), el viento soplará flojo de componente este.
En Gran Canaria estará poco nuboso o despejado, mientras que en el nordeste, por debajo de 700-800 metros, habrá intervalos nubosos durante las horas nocturnas.
Por su parte, en Lanzarote y Fuerteventura estará poco nuboso o despejado, con intervalos al norte y este a primeras horas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas experimentarán pocos cambios, salvo por un ligeros ascensos de las máximas en zonas de interior. Los termómetros oscilarán entre los 20 grados de máxima y los 16 de mínima en Las Palmas de Gran Canaria.
En cuanto al viento, soplará moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes del sureste y noroeste, donde no se descarta alguna racha localmente muy fuerte durante la primera mitad del día. En costas del suroeste habrá brisas y en cumbres el viento será de flojo a moderado de componente este.